Donde todo comenzó: El LAAC regresa al Pilar Golf Club en Argentina

Hola Fiebruses. El Latin America Amateur Championship (LAAC) regresa al campo que lo vio nacer hace diez años, el Pilar Golf Club, albergando el país albiceleste el torneo por segunda vez en su historia. Tras su inicio aquí en 2015, el LAAC ha sido celebrado en R.D. (2016), Panamá (2017), Chile (2018), R.D. (2019), México (2020), R.D. (2022), Puerto Rico (2023), y Panamá (2024). Esta semana los mejores jugadores amateurs del continente son recibidos por los tres fundadores del torneo, The R&A, The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament, para competir en Pilar, un campo relativamente corto (7,308 yardas, par 72), al que, si se le une el viento junto a sus rápidos y greens, se convierte en una cancha que se podría defender muy bien de jugadores de cualquier calibre. Pilar está ubicado muy cerca de la ciudad, a unos 45 minutos del centro de Buenos Aires.

Anoche fue la inauguración y hoy inicia el evento más esperado por los golfistas amateurs, el cual otorga tres extraordinarios premios: un cupo en The Masters (10 al 13 de Abril ,Augusta National), uno en el U.S. Open (9 al 15 de Junio, Oakmont CC), y uno en The Open (17 al 20 de julio, Royal Portrush GC), así como varias exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Rhadamés Peña es un veterano del torneo con 7 participaciones. (Foto cortesía LAAC).

Dominicanos: Este año nuevamente nos representará el veterano Rhadamés Peña, quien ha participado siete veces en el evento (2016, 18’, 19’ 20, 22’, 23’ y 24’), y el juvenil Rodrigo Huerta, quien debutó en el LAAC el año pasado en Panamá. Rodrigo sale hoy a la 8:36 y Rhada a la 1:17, ambos por el 10. Mañana Rhada sale a las 8:47, y Rodri a la 1:06, ambos por el 1. Para ver el leaderboard, visita a www.laacgolf.com.

Rodrigo Huerta acciona por segunda vez en el “major latinoamericano”. (Foto cortesía LAAC).

Cobertura: La décima edición del torneo tiene una cobertura televisiva que llegará a seis continentes y a millones de hogares en todo el mundo. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento para toda América Latina y Estados Unidos. Otras cadenas serán SuperSport (África), Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), Warner Bros. Discovery Sports (Europa), SBS Sports (Corea del Sur), SPOTV (Sudeste Asiático), y Sky Sports (Reino Unido). En el país podrán verlo en los siguientes horarios por ESPN: hoy y mañana de 2:00 a 5:00 PM, el sábado de 12:00 a 3:00 PM, y el domingo, de 11:00 AM a 2:00PM. Además, todas las rondas se transmitirán en vivo en www.LAACgolf.com.

Más del LAAC: * Anoche fue la inauguración del evento, y como siempre la organización realiza un acto a la altura del torneo. * Hoy se anuncia la sede 2026. * En el evento hay 28 países representados. * Por la prensa del país soy el único cubriendo el LAAC. A propósito, junto a mi amigo Estaban Galván, somos los únicos periodistas que hemos ido a todas las ediciones del torneo, lo cual me llena de alegría y orgullo. Agradezco a la organización la invitación cada año. Estaré realizando envíos diarios a este medio, así como post en nuestras redes sociales y en la web www.fiebredegolf.com.