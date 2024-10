La décima cuarta edición del D.R. Open Amateur 2024 se iniciará el domingo

Todo está listo para recibir, a partir del próximo domingo 27 de octubre, a más de 200 jugadores internacionales y sus acompañantes en los aeropuertos de Las Américas y Punta Cana, para participar en el torneo golf Internacional D.R. Open Amateur, que este año va a su edición 14.

Junto a competidores locales, disfrutarán de las numerosas amenidades que ofrece este emblemático evento de golf, organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

El torneo se llevará a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre en los prestigiosos campos Teeth of The Dog, Dye Fore y The Links, ubicados en el reconocido complejo turístico de Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana.

El presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, destacó que el evento está orientado al desarrollo del turismo de golf en la República Dominicana, especialmente en la zona este, que cuenta con una selección de 17 campos de calidad premium y una infraestructura hotelera de primer nivel, garantizando a los visitantes una experiencia de golf inolvidable.

En la versión 2023 en Team USA gana la edición 13.