Así anda el mundo del golf; noticias en cortito

Hola Fiebruses. Hace mucho no les traía un compendio de noticias en formato de Up and Dow ampliado. Veamos: * Se acerca una solución al lío PGA Tour-LIV? Parece que sí, pues representantes del PGA Tour (incluyendo a Tiger Woods), y funcionarios del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se reunirán esta semana en Nueva York, según ESPN. El objetivo es concluir las discusiones para un acuerdo de negocios que solucione el impasse. * Se acerca el match más esperado: PGA vs. LIV. En diciembre se verán las caras Rory McIlroy y Scottie Scheffler contra Bryson DeChambeau y Brooks Koepka. Aun no se sabe el día ni el campo que jugarán, pero será en Las Vegas y estoy seguro de que será un evento con enorme audiencia. * Se acerca la Presidents Cup. El evento va del 26 al 29 de este mes y se jugará en el Royal Montreal Golf Club. Esa copa ni se acerca a la Ryder, pero es un buen ensayo. La Ryder va en NY el año próximo y no me la perderé. * Todo ready para el XI Torneo BM Cargo. La semana próxima es #eltorneo, y con Ramses a la cabeza, secundado por Alejandra y un enorme equipo, se están cuidando todos los detalles para que sea un torneo único. Recuerden: el viernes va Rosario Flores en Juanillo, y el sábado Juan Luis Guerra en el Dorado Park. Muy fuerte!!! * FEDE Cup, gran torneo. Mi hermano Fede Lebrón está que no cabe en la ropa con el éxito de su torneo en el PGA Ocean’s 4. Felicidades bro. * Por ahí viene “Fiebre, The Podcast”. Ya estamos grabando las primeras ediciones y les aseguro que será un podcast por todo lo alto. Pronto les informaremos sobre la puesta al aire. * Jordan Spieth lesionado. El tejano, que parece de vidrio, vuelve a lesionarse ahora en su muñeca izquierda, y se perderá el resto de 2024. Se espera su regreso a mediados de 2025. * Rachel Kuehn y su camino a la liga grande. Raquel hizo su tercera aparición en la Curtis Cup terminando con récord individual de por vida de 9-2-2 y en equipos de 2-1, continuando la gran carrera que tuvo su madre, nuestra Brenda Corrie-Kuehn. Su paso a la LPGA es inminente, y cuando eso suceda será motivo de orgullo para todos. * Recodemos etiquetas de vestimenta y de cortesía. Dejen de ir a jugar en jeans, “de pol Dió”. Quítese la gorra al entrar a la casa club. No hable tan alto en el campo, pues el viento se lleva los sonidos y quien menos usted espera lo está escuchando y le molesta. Y por favor, esté listo para tirar. No retrase el juego innecesariamente. * Nosotros si somos suertudos. Tenemos a Teeth of the Dog, a Punta Espada y a Corales, tres joyas que nos hacen sentir orgullosos. Mis amigos de fuera nos envidian. * Golf Sim, nueva apuesta para el golf. Se trata de un nuevo lugar ubicado en Los Prados con simuladores, buena comida y zonas para fumar. Una nueva oferta muy chévere de golf virtual para los Fiebruses. Búsquenlos en sus redes sociales. Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram,

Facebook y Twitter.