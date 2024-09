El nuevo fenómeno del golf: Scottie Scheffler luce imparable

Hola Fiebruses. Las comparaciones son siempre odiosas y generalmente traen discusiones por un tema, o de época, o de ventajas competitivas, o simplemente porque, según los que discutan, “‘el pleito no sale”. Pero la verdad sea dicha: Scottie Scheffler se ha separado del resto del “field” del golf mundial haciendo hazañas que solo los grandes logran. Sin ninguna duda, la temporada 2024 de Scottie jugando en el PGA Tour pasará a los libros de récords como una de las mejores históricamente, incluso siendo comparada con algunas de las mejores temporadas de uno de los mejores golfistas de la historia: Tiger Woods. Scheffler sigue siendo No. 1 del mundo en el Ranking Mundial Oficial de Golf, acaba de cimentarse en el primer lugar en la FedEx Cup tras ganar The Tour Championship, y es jugador sembrado No. 1 de la selección norteamericana hacia la próxima Presidents Cup. Miren todas las categorías en las que terminó como No. 1 en el Tour: 7 victorias, 16 Top 10, US$29,228,357.00 en ganancias (jugando, no incluye patrocinios), un average de score de 68.645 (el resto del tour acumula 71.18), ha ganado el 51.02% del dinero disponible en los eventos, su average de birdies es de 4.88 por ronda (el tour promedia 3.76), en greens en regulación promedia 73.16% (el resto, 65.69), en tiros ganados lleva 2.496 en total, en tiros al green, 1.269, y lleva 49 rondas tirando en los 60’s. Pero hay una estadística todavía más sólida en relación s su carrera: es el jugador con menos días entre su primera y décimo tercera victoria en el PGA Tour desde 1960, con 931. Saben quién ostentaba ese récord? Jack Nicklaus con 1,029 (Scottie lo superó por 98 días). A Tiger le costó 1,113 días y a Johnny Miller, 1,225.

¿Se compara con Tiger? A ver. Scheffler tuvo el mejor año desde que Tiger Woods ganara ocho veces en 2006, incluidas seis en fila y dos majors. Las victorias de Scheffler incluyeron Thel Masters, The Players Championship, una medalla de oro olímpica y The Tour Championship. Sus siete títulos del PGA Tour son la mayor cantidad desde que Woods lo hiciera en 2007. Sus ganancias de la temporada de $29,228,356 representaron alrededor del 9,2% del total de $317,4 millones de dólares de los torneos que jugó. Woods obtuvo 10.867.052 dólares en 2007, aproximadamente el 9,7% de los 112,5 millones de dólares del premio total. Woods ganó alrededor del 11,6% del premio total en metálico en los torneos que jugó durante el año 2000, la cual al día de hoy es considerada una de las mejores temporadas de la historia.

El premio de US$25MM de la FedEx Cup no es oficial, al igual que los 8 millones de dólares que recibió del "Comcast Business Top 10" por liderar la temporada regular, pero aparte de “ese menudo”, el trofeo de la FedEx pertenece a Scottie. Un final perfecto para una temporada asombrosa. ¿Que tiene un swing “feo”? Sí, pero los resultados hablan por sí solos. Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.