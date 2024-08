¿Qué formato de juego es el más rápido para jugar?

Hola Fiebruses. El sábado pasado fue El 2do. Torneo Fiebre de Golf Open, Edición XX Aniversario, el cual se jugó en formato Best Ball en parejas. Desde mi punto de vista, como organizador de torneos, el evento me sirvió como “experimento social” con el fin de constatar si la diferencia en el tiempo de juego es tan grande comparado con el súper popular formato Scramble. Muchos Fiebruses me increparon (de buena onda), sobre la razón por la que decidí hacerlo en ese formato y no Scramble, y mi respuesta fue que quería que si alguien ganaba un trofeo, lo pudiera exhibir con orgullo, pues lo había obtenido jugando golf de verdad. El asunto es que (agárrense bien), hubo jugadores que al inicio de su ronda me llamaron para preguntarme que cómo es que se juega Best Ball. INAUDITO. Mi respuesta?: “Juega golf como lo haces cada sábado en tu liga regular o con tus amigos. Tienes la oportunidad de jugar un campo como Corales siendo el responsable único de tu score y de tu juego”, contesté a más de uno. Qué ha pasado que hemos permeado el golf con el dañino Scramble, que hasta se nos ha olvidado cómo jugar el deporte? Bueno, una de las razones que aducen muchos “entendidos” es que el Scramble es más rápido que cualquier otro formato, cosa que no comparto y de la cual tengo pruebas tras decenas de torneos que he trabajado en un formato y otro, y la realidad es que el Scramble no agiliza la ronda y si sucede, la diferencia en tiempo es mínima. Un total espejismo.

Ese sábado me pasé mucho tiempo contestando interrogantes sobre el formato, y les di algunas razones de por qué considero que el Best Ball es un tremendo formato (y si es Stableford mucho mejor, por el tema del tiempo de juego). Y yo me pregunto: Por qué alguien paga un torneo poniendo el dinero completo, para jugar la mitad? Por qué alguien quiere jugar moviendo bolas? Por qué quieren exigir que los otros “posteen” sus tarjetas, pero quieren jugar un formato que no permite postear? No es mejor JUGAR GOLF PURO y al final poder postear su score? Pero la cosa no queda ahí: el torneo premiaba mejor score gross por categoría, y casi todos los ganadores estaban confundidos porque ellos insistían que habían tirado mejor score que con el que terminaron, sin reparar que su score final era más alto porque era bruto. O sea, amigos, “se nos ha ido la guagua” tanto, que ya hasta olvidamos cómo se juega este deporte en su esencia natural. Conozco gente que de año a año conservan el mismo hándicap y no se les mueve aunque juegan todos los fines de semana, porque NUNCA postean debido a que todas sus rondas son en torneos, casi todos en Scramble. Haga una introspectiva y verá que lo mejor para su golf es jugar el deporte tal como fue concebido (aunque OJO, a petición, la edición 2025 del FdG Open será Scramble, por aquello de estar frío con mi legión de Fiebruses).

