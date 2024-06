Campeonatos Nacionales: La gran fiesta del golf en el país

Hola Fiebruses. El fin de semana pasado nuestro golf vivió su mayor y mejor experiencia de golf competitivo: la celebración de la edición número 57 de los Campeonatos Nacionales con una nutrida participación de 252 jugadores que coparon todas las categorías participantes (14 en total). La directiva de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF) junto a su staff de trabajo (un equipazo ante el cual me quito el sombrero), puso en marcha durante cuatro días un evento extraordinario que además tuvo el respaldo de importantes empresas nacionales y de jugadores provenientes de varios países que hicieron presencia en el evento que se jugó en tres campos de manera simultánea: Teeth of the Dog, The Links y Dye Fore. Como siempre, Casa de Campo se la lució exhibiendo unos campos en óptimas condiciones y con una logística de trabajo impecable. Créanme, amigos, lograr hacer un torneo con los tres campos copados y que no haya una sola queja, es digno de admirar.

Merecido homenaje. Este año, FEDOGOLF tuvo el acierto de honrar a un pilar de nuestro golf, una de las personas que fundó y puso en funcionamiento lo que yo denomino “la granja del golf dominicano”, el Tour Nacional Juvenil. Doña Carmen Jane Bogaert recibió junto a su familia un super merecido reconocimiento a su labor de décadas trabajando junto a los niños de esa época (muchos hoy jugando en las categorías de mayores y hasta profesionales como Willy Pumarol y Juan José Guerra). Doña Carmen asistió como siempre con todo el garbo que la caracteriza a recibir una placa firmada por una gran cantidad de los jugadores que pasaron por sus manos, y además una placa que atestigua el homenaje. “Doña Carmen es parte integra de nuestro golf y merece esto y mucho más. Gracias por tanto”, expresó Enrique Valverde, presidente de FEDOGOLF durante su alocución.

Categoría de profesionales. Si lugar a dudas una de las competencias más reñidas y emocionantes fue la profesional. Tanto así, que faltando 3 hoyos, se produjo un triple empate en la punta entre Willy Pumarol, Juan José Guerra y Manuel Relancio, todos con -7. Manuel puso su -7 primero pues iba un hoyo delante. En el hoyo 17, Willy y JuanJo hicieron birdie y se colocaron con -8 en ruta al 18 y con un posible playoff a la vista (todos lo queríamos, menos ellos dos). Willy puso su bola en el “rough” de la izquierda, más corto que JuanJo, quien también cayó en la grama alta en la parte derecha del hoyo. Desde allí, Pumarol tomó green quedando a unos 20 pies de la copa. De su lado Guerra respondió con un tirazo a 10 pies. Willy “poteó” primero, pasándose unos tres pies, y luego JuanJo, con corazón y garras de acero, metió su putt para dejar liquidadas las acciones, lograr el campeonato, y de esa manera llevarse los RD$300,000.00 que tenía la bolsa para el ganador.

Gran reconocimiento a todos los que trabajaron en el evento, pues dieron cátedras de organización y un trabajo extraordinario. 2025, allá nos vemos.