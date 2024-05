El golf en un sube y baja: buenas y malas noticias

Hola Fiebruses. Hoy veremos varias noticias que para mí son el “highlight” de la semana, por lo menos para el público dominicano. Veamos:

La primera buena. Willy Pumarol obtuvo tarjeta “full estatus” al PGA Tour LA, lo cual celebramos. Gracias a una ronda final sin bogeys de 65 (-7, la mejor del último día) jugando en el Q-School celebrado en el Country Club de Ocala, Willito aseguró estatus completo para el Swing Norteamericano del PGA TOUR Americas. Pumarol acabó en tercer puesto en solitario con -12 (276), entrando cómodamente entre los nueve jugadores a los que se les otorga tarjeta completa entre los seis Q-Schools programados. Pumarol fue miembro del PGA TOUR Latinoamérica, en donde jugó 110 torneos entre 2012 y 2023. En total ha hecho 116 apariciones en Tours sancionados por el PGA TOUR, incluyendo un torneo del Korn Ferry Tour y cinco del PGA TOUR. Deseamos toda la suerte del mundo a WP, y que este sea un peldaño más en su búsqueda de la tarjeta al tour grande.

La mala. El “affaire” Schauffele con la policía. Nunca olvidaremos esa segunda ronda de un PGA Championship escandalizado por el apresamiento del actual No. 1 del mundo cuando llegaba a Valhalla. Las cámaras mostraban a un Scottie esposado, dirigido a la comisaría, luego en traje anaranjado, liberado, y haciendo birdie al hoyo 1, todo eso en menos de 4 horas. En un hecho no aclarado, el texano fue conducido a la mazmorra supuestamente (entre otros cargos) por “arrastrar a un policía” mientras este intentaba detenerlo, causándole “daños” que lo llevaron al hospital. Luego fueron saliendo y filtrándose videos en donde aparentemente las cosas no son como el oficial las cuenta, y ahora éste tendrá que dar cuentas ante la fiscalía. Scottie y su defensa se presentarán ante los jueces el martes 4 de junio.

La peor. El deceso de Grayson Murray el sábado pasado tras retirarse el viernes al final de su segunda ronda del Charles Schwab Challenge alegando enfermedad. El golfista de 30 años ganó el Sony Open en playoff en enero pasado, poniendo fin a una sequía de seis años sin victorias durante la cual había luchado tanto mental como físicamente con problemas de depresión y alcoholismo. Tras esa victoria, Murray fue optimista sobre su futuro y dijo que” había redescubierto su fe, que estaba comprometido para casarse y que no cambiaría nada en su vida”. Así las cosas, el destino le tenía una sorpresa que incluía el hecho de quitarse su propia vida. Hay que poner ojos a nuestros hijos, que están siendo tan bombardeados por cosas negativas.

La segunda buena. La edición número 57 de los Campeonatos Nacionales es este fin de semana en los campos de Casa de Campo. Es el evento amateur más importante de nuestro golf, y por eso cada año se reaviva la pasión del golfista que le gusta la competencia. Serán cuatro días de “pura piña” al más alto nivel. Enhorabuena, y por allá estaremos.