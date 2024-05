Los padres de Grayson Murray dicen que el dos veces ganador del PGA Tour se suicidó

Los padres de Grayson Murray dijeron el domingo que su hijo de 30 años se quitó la vida, solo un día después de que se retiró de un evento de la Gira de la PGA. La familia pidió privacidad y que la gente honrara a Murray siendo amables unos con otros.

"Si eso se convierte en su legado, no podríamos pedir nada más", dijeron Eric y Terry Murray en un comunicado emitido por el PGA Tour.

Murray, dos veces ganador del PGA Tour, habló en enero después de ganar el Sony Open en Honolulu sobre el giro en su vida, su golf y sus batallas contra el alcoholismo y la salud mental. Murió el sábado por la mañana.

Murray tuvo que pasar por el Korn Ferry Tour para recuperar su tarjeta del PGA Tour. Y luego hizo birdie en el último hoyo en el Sony Open para meterse en un desempate, e hizo un putt para birdie de 40 pies en el primer hoyo extra para una emotiva victoria.

"No es fácil", dijo Murray inmediatamente después de ganar. "Quise rendirme muchas veces. Rendirme a mí mismo. Renuncia al juego de golf. Renunciar a la vida, a veces".

Murray empató en el puesto 43 la semana pasada en el Campeonato de la PGA, lo que le permitió mantener su posición entre los 60 mejores para ganar un lugar en el Abierto de Estados Unidos el próximo mes en Pinehurst No. 2 en su natal Carolina del Norte.

Tiró 68 en la primera ronda en Colonial. En la siguiente ronda, estaba 5 sobre el par y venía de tres bogeys consecutivos cuando se retiró citando una enfermedad.

El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, dijo que habló con los padres de Murray sobre detener el juego en Colonial e insistieron en que el torneo de golf continuara.

Monahan voló a Fort Worth, Texas, para estar con los jugadores. Muchos de ellos llevaban prendedores negros y rojos en sus gorras el domingo en honor a Murray. Esos son los colores de los Carolina Hurricanes, su equipo favorito de la NHL.

"Hemos pasado las últimas 24 horas tratando de aceptar el hecho de que nuestro hijo se ha ido. Es surrealista que no solo tengamos que admitirlo ante nosotros mismos, sino que también tengamos que reconocerlo ante el mundo. Es una pesadilla", compartieron sus padres en su comunicado.

"Tenemos tantas preguntas que no tienen respuesta. Pero uno. ¿Fue amado Grayson? La respuesta es sí. Por nosotros, por su hermano Cameron, su hermana Erica, por toda su familia, por sus amigos, por sus compañeros de juego y, al parecer, por muchos de ustedes que están leyendo esto. Era amado y lo extrañaremos.

"La vida no siempre fue fácil para Grayson, y aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz".

Grayson era un talento en bruto después de comenzar a jugar al golf a los 8 años. Ganó su división de edad tres años consecutivos en el prestigioso Campeonato Mundial Juvenil en San Diego. Pero luchó por encajar en la universidad, yendo a Wake Forest, Carolina del Este y luego a Arizona State.

Su primer entrenador fue Ted Kiegel en Carolina del Norte, quien como tantos otros quedó devastado.

"Las palabras no pueden expresar la tragedia de este momento", dijo Kiegel en un comunicado enviado a The Associated Press. "Grayson vino de algo que era ordinario y lo hizo EXTRAORDINARIO. ... Ardió por los 30 años que nos dio".

Murray ganó como novato de 22 años en el Campeonato Barbasol en Kentucky, y la frustración comenzó a aparecer, ya que no mejoró tan rápido como otros a los que venció rutinariamente como aficionados.

Siempre fue abierto sobre la depresión y la ansiedad, y sus episodios con el alcohol. Uno de sus momentos más oscuros fue en el Sony Open de 2021, cuando fue suspendido por un incidente en un bar de Hawái. Murray recurrió a las redes sociales para decir: "¿Por qué estaba borracho? Porque soy un alcohólico (improperio) que odia todo lo que tiene que ver con la vida del PGA Tour y ese es mi chivo expiatorio".

También acusó a la gira de no brindarle la ayuda adecuada, lo que la gira negó.

Monahan dijo el sábado en Colonial que llamó a Murray justo después de esa publicación y posteriormente pasó mucho tiempo con él.

"Creo que uno de los elementos de su legado es su resiliencia", dijo Monahan. "Así que piensas en volver a 2017, ganar el Barbasol Championship, ir y venir entre el Korn Ferry Tour y el PGA Tour. ... autoevaluarse, regresar, convertirse en un ser humano más fuerte a sus propios ojos y luego ganar tres veces en el último año.

"Para mí, ese es un nivel de resiliencia que es extraordinario".

Cuando ganó en el Korn Ferry Tour el año pasado, Murray habló de que sus padres habían "pasado por el infierno y regresado básicamente durante los últimos seis años para mí luchando contra algunas cosas mentales".

"Todo el mundo tiene sus batallas", dijo Murray hace un año. "A veces la gente es capaz de ocultarlos y funcionar, y a veces tú no. Creo que nuestra sociedad ahora está mejorando en cuanto a aceptar que está bien no estar bien. He adoptado esa mentalidad. No me avergüenzo de pasar por depresión y ansiedad".

También utilizó las redes sociales para llegar a otras personas que se enfrentan a problemas similares en un deporte en el que perder es mucho más que ganar.

Murray dijo en enero, después de ganar el Sony Open, que a menudo se sentía como un fracasado que había desperdiciado su talento.

"Era un mal lugar, pero como dije, hay que tener coraje", dijo. "Hay que tener la voluntad de seguir adelante. Y he aquí que eso es lo que hice, y estoy aquí, y estoy muy bendecido y agradecido".

Vio esa victoria en el Sony Open, que lo llevó al Masters por primera vez, como el comienzo de un nuevo capítulo. Dijo que se había convertido al cristianismo y que estaba comprometido con Christina Ritchie. Dijo en enero que la boda había sido planeada para finales de abril.

"Mi historia no ha terminado. Creo que apenas comienza", dijo Murray en Hawái. "Espero poder inspirar a muchas personas en el futuro que tengan sus propios problemas".