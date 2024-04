Fiebre de Golf por Listín, 500 ediciones después

Hola Fiebruses. Como reza el título, hoy es la edición número 500 de esta saga que inició el 27 de noviembre de 2013 y que ya corre con su onceavo aniversario.

Han sido 500 ediciones únicas, cada una con características diferentes pero con el mismo norte de ilustrar, informar y hasta cierto punto entretener a los lectores, en especial a mis queridos Fiebruses, motores e inspiración de todo lo que hago.

Como saben, no todas las semanas hay un tema que impacte o que merezca la atención de ustedes, y por eso se hace a veces difícil escribir estas líneas. Las redes sociales y la inmediatez han permeado en los torneos de golf y como este contenido sale miércoles (con raras excepciones los jueves, como la de hoy), los organizadores de eventos, las ligas y las empresas se auxilian de las redes sociales publicando los resultados de sus torneos, robando a este espacio lo que podría ser una buena noticia, o un buen material. Pero como quiera celebramos el gran empuje que ostenta en la actualidad nuestro golf, y por eso estos 500 números son de gran regocijo para este humilde azuano.

Detrás de mi entrada al Listín hubo gente muy especial que siempre destaco y agradezco, empezando por nuestro editor deportivo, Héctor J. Cruz, quien de manera desinteresada y honesta ha sido mi gran mentor con sus consejos y su sapiencia de varias décadas. Destacar la plana mayor del periódico con Doña Gema a la cabeza, a Patricia Hernández, al departamento de mercadeo, y a Freddy tapia, mi cómplice actual en la redacción. Ahora vamos rumbo a la 550, la cual, si todo sale como espero, llegará en 2025. ¡¡A todos ustedes, gracias del alma!!

Corales Puntacana Championship.

La número 500 llega en una semana especial, pues inicia hoy el evento más importante de la historia del deporte dominicano (no solo del golf): la séptima edición del Corales Puntacana Championship, un evento del PGA Tour que se juega en el gran diseño de Tom Fazio, el Corales Golf Course. Ocho latinos estarán en cancha, incluyendo cuatro nuestros que jugarán en la tarde de hoy: Julio Santos (1:09), Juan José Guerra (1:33), Hiram Silfa (1:33, hoyo 10), y Willy Pumarol (1:45, hoyo 10). El evento será transmitido en vivo por Golf Channel jueves y viernes de 8:00 a.m. – 10:00 a.m., y sábado y domingo de 3:00 p.m. – 5:00 p.m. A nivel local y como Media Partner, CDN Deportes estará realizando varias transmisiones diarias desde el campo, y el domingo estarán transmitiendo en vivo la ceremonia de premiación a las 5:00 p.m. (hora aproximada). Las boletas las pueden adquirir a través de www.tuboleta.com. A disfrutar todos de la gran semana del Corales con la presencia del PGA Tour en nuestro patio. * Contacto. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingos, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.