"The Players Championship": cincuenta años de emociones

Hola Fiebruses. The Players Championship cumple 50 años, un sueño del entonces comisionado Deane Beman de crear para el PGA Tour un evento emblemático que aspirara a convertirse en el “quinto major”. Ese evento atrajo el talento y la inspiración del gran Pete Dye (junto a su esposa Alice), de crear un campo legendario como lo es el TPC Stadium Course, en el que se han vivido grandes experiencias y memorias únicas que todos atesoramos. The Players se juega esta semana, y por eso les traigo un resumen de estadísticas del evento que es bandera y orgullo del PGA Tour. Veamos. (Fuente: golfdigest.com).

* 42 jugadores diferentes han ganado The Players. * Ningún campeón defensor ha quedado menos del quinto lugar. En ese puesto quedaron Jack Nicklaus, 1977, Tom Kite, 1990, y Hal Sutton, 2001. * 10 campeones defensores no han pasado el corte el próximo año, siendo la última victima Rory McIlroy en 2021. * Jack Nicklaus es el único que lo ha ganado 3 veces. * 6 jugadores lo han ganado en múltiples ocasiones: Jack Nicklaus, 3, Steve Elkington, 2, Hal Sutton, 2, Fred Couples, 2;,Davis Love III, 2, y Tiger Woods, 2. * La edad promedio de los campeones ronda los 32 años. * El primer campeón de The Players fue Jack Nicklaus en 1974, y se ganó S$50,000.00. La bolsa total era de US$250,000.00. * El campeón de la edición No. 50 de este año se llevará a casa US$4,500,000.00. La bolsa de este año es de US$25,000,000. * Sergio García es el jugador que más dinero ha ganado en The Players con US$5,948,528.43 en 22 apariciones. * Jay Haas y Davis Love III han participado 29 veces en el torneo. * Ningún novato en el PGA Tour lo ha ganado en su año de “rookie”. El que más alto ha quedó fue David Lingmerth en 2013 (segundo). * 2 jugadores tienen a The Players como su primera victoria: Craig Perks en 2002 y Tim Clark en 2010. * Adam Scott es el campeón que necesitó menos torneos o salidas a juego para declararse campeón desde su inicio como miembro del PGA Tour (41). * 5 jugadores lo han ganado “wire-to-wire” (sin empates): Al Geiberger, 1975, Greg Norman, 1994, Steve Elkington, 1997, Hal Sutton, 2000, y Jason Day en 2016. * 7 golpes es el margen de triunfo más grande para ganar el torneo (Steve Elkington sobre Scott Hoch en 1997). * 26.7% es el average de fairways acertados desde 1992, y 13.8 es el average de greens en regulación. * 0 es el número de jugadores que se han ido libre de bogeys en The Players. Greg Norman es el único que ha hecho cuatro rondas con un solo bogey (1994). * En 1991, Steve Elkington se convirtió en el único jugador en ganar haciendo birdie en el hoyo 18. * 15 jugadores han ganado el evento tras liderar la primera ronda, 15 han triunfado tras liderar la segunda, y 22 liderando tras tres rondas jugadas. * El mayor regreso para ganar en la última ronda es de un déficit de 6 golpes y lo hizo Raymond Floyd en 1981. * 69.97 es el mejor average de scoring en la carrera de un jugador y lo ostenta Bryson DeChambeau con 12 rondas jugadas. * No se pierdan el torneo que será transmitido a partir de mañana por ESPN y NBC.