El LIV Golf en el Ojo del Huracán

Hola Fiebruses. El LIV Golf es una realidad a la que se enfrenta diariamente el PGA Tour y el golf profesional mundial. Esta semana han surgido importantes noticias alrededor del LIV que hoy quiero compartir con todos ustedes. Veamos:

LIV Golf renuncia a los puntos del ranking mundial. Su Director Ejecutivo, Greg Norman, envió un memo a sus jugadores comunicándoles que la liga había retirado la solicitud de obtener puntos para el ranking mundial, petición que hicieron por primera vez en julio de 2022. En octubre pasado, funcionarios del ranking negaron esa solicitud porque “el LIV no juega en un formato en el que puedan clasificarse y equipararse equitativamente con los otros 24 tours, y con los miles de jugadores tratando de competir contra ellos”, dijo Peter Dawson, presidente de la junta de clasificación y pasado Chairman de la R&A. “Esta no es una decisión que tomamos a la ligera. Tras pasar los últimos 18 meses en un diálogo casi constante con miembros del Comité Técnico y la junta directiva de OWGR, está claro que la mejor manera de avanzar para el LIV, como liga y para sus jugadores, no es a través del sistema de clasificación actual”, escribió Norman en un memorando a los jugadores que se están preparando para el evento LIV Golf de esta semana en Hong Kong. Como saben, el LIV juega en formato Shotgun, a 54 hoyos, y por equipos, totalmente diferente a lo que acostumbran el resto de los tours a nivel mundial.

* Jugadores del LIV quedan fuera del equipo internacional de la próxima Presidents Cup. Hablando a los medios en una conferencia telefónica, el capitán del equipo, el canadiense Mike Weir, dijo que los jugadores de LIV no serán elegibles para el evento de 2024 que se juega en el Royal Montreal Golf Club del 27 al 29 de septiembre. El evento bienal entre Estados Unidos y el resto del mundo (menos Europa) es organizado por el PGA Tour, y los competidores deben ser miembros activos de la gira para poder “hacer el equipo”. “Ciertamente, queremos que jueguen los mejores jugadores a nivel internacional en la Presidents Cup. Ojalá lleguemos al punto en que en algún momento puedan estar. Es simplemente una situación desafortunada en la que nos encontramos ahora. No serán elegibles, pero con suerte en el futuro, tal vez en Chicago en 2026, lo serán”, dijo Weir, quien lleva el rol de capitán por primera vez.

* Truena Jon Rahm. "Voy a ser honesto, no sabía que todavía estaban tratando de obtener puntos para el ranking mundial. Pero lo único que puedo decir es que voy a volver a lo que dije hace dos años en el DP World Tour. No pensé que fuera un buen sistema en aquel entonces. Y en todo caso, cuanto más tiempo pasa, más equivocado está", dijo Rahm.

En todo caso, estas noticias alrededor del LIV lo que reflejan es que, en lugar de una acercamiento entre ellos y el PGA Tour, se note un alejamiento que podría resultar en una separación inminente y permanente.