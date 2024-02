Noticias en cortos del golf nacional e internacional

Hola Fiebruses. Hoy les traigo las principales noticias que dominan las redes sociales y páginas web locales e internacionales en un Up and Down ampliado. Veamos.

* Se acerca el Corales Puntacana Championship. Esa semana del 15 al 21 de abril es la más importante de nuestro golf. * Jon Rahm dice que Tiger no le responde. El español dice que le ha escrito a Woods sobre las razones de su partida al LIV Golf y que este no ha respondido sus mensajes, pero que Rory si lo hizo. Y yo me pregunto: a quien le importa eso? * Anthony Kim regresa al golf de la mano del LIV. Se ha hecho un ruido con este regreso, pero la verdad es a que su llegada al LIV no le veo gran impacto. Ya hay una generación completa que nunca vio jugar a Kim, pero las redes sociales lo han magnificado. Ya veremos qué trae el hombre. * El calendario local llenándose rápidamente. Increíble que hace sólo un mes casi no había eventos programados, y de pronto TODO EL MUNDO anuncia torneos. * Las ligas de golf activas. Ya las ligas no hacen paradas, hacen torneos grandes. Será sostenible eso en el tiempo? El futuro dirá. * Muy bueno el Cigar Lounge del Club Naco. Elegante, abierto, y es muy frecuentado por la familia del golf del club capitalino. * Dice Talor Gooch que si Rory gana el Masters, su Grand Slam tendrá un asterisco. Lo dice porque, de ganarlo, no habrían participado los mejores del mundo que accionan en el LIV. Que opina usted? De acuerdo o no? * Pink Golf Tour activo. El golf femenino por todo lo alto con el anuncio de su nueva temporada. Pa'lante, chicas.