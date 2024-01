McIlroy gana el Dubai Desert Classic por cuarta vez

Rory McIlroy ganó el Clásico del Desierto de Dubái por cuarta vez, un récord, después de superar a Cameron Young al comienzo de la ronda final y luego mantener a raya a Adrian Meronk en los últimos nueve hoyos para sellar una victoria por un golpe el domingo.

McIlroy cerró con una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, para retener el título en un torneo que ha ganado más que cualquier otro evento en su carrera. Entre sus 38 victorias como profesional, también había ganado el Tour Championship y el Wells Fargo Championship en tres ocasiones.

Young comenzó el Día 4 con una ventaja de dos golpes, pero estaba detrás de McIlroy, su compañero de juego en el grupo final, después de hacer bogey en el No. 6 para su segundo tiro caído de la ronda.

McIlroy abrió una ventaja de tres golpes en el turn después de birdies en los hoyos 8 y 9, pero se vio presionado por Meronk, quien hizo cuatro birdies en sus últimos nueve.

El No. 2 del mundo bajó al No. 18 liderando por un golpe, al igual que en el Dubai Invitational de la semana pasada, pero esta vez no lo perdió, ya que cerró con un par de 14 bajo par en general. Meronk (71) se quedó solo en el segundo lugar y Young, que jugaba en Dubai por primera vez, fue tercero después de tirar 74.

McIlroy rompió un empate con el gran sudafricano Ernie Els, quien también había ganado el Dubai Desert Classic tres veces.