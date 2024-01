Triple empate en el LAAC; dominicanos buscan mejorar hacia segunda ronda

Tras la primera ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) que se juega esta semana en el Santa María Golf Club en Panamá, la delegación dominicana compuesta por Rhadamés Peña y Rodrigo Huerta inició el evento con la misma cantidad de golpes (77, +7 sobre el par del campo), un score que refleja lo duro que jugó la cancha, pues solo tres jugadores lograron superar el par del campo, los mexicanos Omar Morales y José Islas, y el guatemalteco José Arzú, todos empatados con -1. El argentino Segundo Oliva, el guatemalteco Alejandro Villavicencio, y el paraguayo Héctor Ortega, marchan detrás a solo un golpe de los lideres (even par).

Las acciones de juego iniciaron a partir de las 7:00 AM saliendo simultáneamente por los hoyos 1 y 10, y desde temprano el diseño de Jack Nicklaus mostró garras, exigiendo que los jugadores trajeran su mejor juego al LAAC 2024, un evento que otorga cupos en varios eventos entre los que destacan el Masters, el US Open y The Open Championship, tres de los cuarto majors del año.

DOMINICANOS: La ronda de Rhada incluyó siete bogeys, un doble bogey y dos birdies, mientras que Rodrigo hizo cinco bogeys y un doble bogey. Ambos aparecen empatados en el puesto 36 junto a 17 jugadores más. En la segunda ronda que se juega este viernes, Rodrigo sale a ruedo a las 7:42 y Rhadamés a las 11:46, ambos por el hoyo 1. Ahora para los criollos la meta es pasar el corte que, por lo alto de los scores, posiblemente ronde cerca o sobre cifras dobles.

SEDE 2025: Los organizadores del torneo informaron que la sede del año próximo será el Pilar Golf Club en Argentina. Se recuerda que esta fue la primera sede del LAAC en 2015, y allí será celebrada la décima edición del torneo que reúne lo mejor del golf latinoamericano. La información fue ofrecida en rueda de prensa ofrecida por los representantes de las tres instituciones fundadoras del LAAC, Fred Ridley (Masters), Mike Whan (USGA), y Martin Slumbers (R&A).

HORARIOS DE TV: El torneo lo pueden ver este viernes por ESPN de 2:00 PM a 5:00 PM, y sábado y domingo de 11:00 AM a 2:00 PM. Además, todas las rondas se transmitirán en vivo en la web oficial del torneo, www.LAACgolf.com.