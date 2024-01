Panamá abre sus brazos novena edición del LAAC

Hola Fiebruses. El Latin America Amateur Championship (LAAC) llega a la ciudad de Panamá en su novena edición, esta vez en el Santa María Golf Club, siendo la segunda ocasión que el LAAC aterriza en el istmo (2017, Club de Golf de Panamá). Allí, Toto Gana venció a Joaquín Niemann en un emocionante playoff no apto para cardiacos.

Anteriormente el LAAC ha sido celebrado en Argentina (2015), R.D. (2016), Panamá (2017), Chile (2018), R.D. (2019), México (2020), R.D. (2022) y Puerto Rico (2023). Esta semana los mejores jugadores amateurs del continente son recibidos por los tres fundadores del torneo, The R&A, The United States Golf Association (USGA), y The Masters Tournament, para competir en un monstruoso par 70 de 7,107 yardas diseñado por El Oso Dorado, Jack Nicklaus y su firma Nicklaus Design.

El campo está ubicado muy cerca de la ciudad, a unos 15-20 minutos del centro financiero de la capital panameña. Hoy inicia el evento más esperado por los golfistas amateurs, el cual otorga, entre muchos premios, tres que resaltan: un cupo en The Masters, uno en el US Open (Pinehurst No. 2), y uno en The Open (edición 152 en Royal Troon), así como varias exenciones en importantes eventos del golf mundial.

Dominicanos: Este año al veterano Rhadamés Peña, quien ha participado seis veces en el evento (2016, 18’, 19’ 20, 22’ y 23’), lo acompaña una de las grandes promesas de nuestro golf, el novel juvenil Rodrigo Huerta, quien debuta en el torneo y enfrenta el que sin lugar a dudas es el más grande compromiso de su corta carrera. Rhada sale a juego hoy a las 7:11 y Rodrigo a las 11:57, ambos por el hoyo 10. El coach del equipo es Manuel Relancio, profesional de golf de Casa de Campo. Para darle seguimiento a la actuación de nuestros muchachos, visita la página www.laacgolf.com

Televisión: La novena edición del torneo tiene una cobertura televisiva que llegará a seis continentes y a millones de hogares en todo el mundo. Aquí los horarios de transmisión: hoy y mañana de 2:00 a 5:00 PM, y sábado y domingo, de 11:00 AM a 2:00PM. Además, todas las rondas se transmitirán en vivo en LAACgolf.com.

Más del LAAC: *Andrea Attus es uno de los jueces de reglas, justo reconocimiento a un tipo que lleva las reglas en las venas. * JuanJo Guerra hace rol de caddie para Rhadamés, y Roberto Huerta para su hijo Rodrigo. * Hoy se anuncia la sede 2025. * Países participantes: Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes, y República Dominicana. * Por la prensa del país, soy el único en el LAAC. Estaré realizando envíos diarios a este medio, así como post en nuestras redes sociales,

@fiebredegolf (IG, Facebook y X) y en la web Www.Fiebredegolf.com