La clásica carta del golf dominicano a los Reyes Magos

Hola Fiebruses. En estos diez años (camino a once) escribiendo para el Listin, he hecho una traición la carta a los Reyes Magos de parte de los golfistas locales, así que iniciando 2024 volvemos a poner en blanco y negro los principales deseos de nuestros Fiebruses. Arrancamos:

* Parece mentira que aún hablemos de eso, pero por favor, Melchor, Gaspar o Baltazar, ayúdennos a sacar del golf los azarosos tramposos que pululan por nuestros campos. Por el bien del juego. * Le pedimos que las ligas de golf se sigan fortaleciendo, pero que estas crezcan de manera controlada, porque ahora se “ajuntan” cinco y ya eso es una liga. * Ahora que llegamos a los 10MM de turistas, les pedimos que sigan aumentando la cuota de los que viene a jugar al golf y que luego se enamoran del país y hacen grandes inversiones. * Por favor hablen con la DGII para que detengan el cobro del ITBIS a los green fees. Con esa medida baja el costo y aumentan las rondas. * Que MITUR siga su arduo trabajo promocionando RD, y que destine una cuota económica a atraer turistas de golf, especialmente de Latinoamérica, que es un “target” súper interesante y atractivo. * Que las asociaciones sigan su expansión y que la competencia siga subiendo. * Que los malandros suban sus scores y sus bases reales al sistema de GHIN, ya que, o no lo hacen, o malean scores y ponen bases más duras para mantener alto el hándicap. Es otra forma de hacer trampa que ha tomado fuerza. * Que el calendario de torneos no se “apeñuque” en los últimos 4 meses del año, pues el tapón que se arma es insoportable, y además lesiona el bolsillo del golfista. * Que los jugadores entiendan que el golf no es para todo el mundo, y que si usted no puede pagar un torneo, deje de decir que esta caro. Simple. Usted no le llega y ya. Pague, o juegue dominó. * Que el golf siga recibiendo apoyo y más cobertura de medios no especializados. * De nuevo se los pido: hagan bajar el hándicap de los magos de la consistencia (pasan años y años, y el hándicap no se les mueve). * Que sigan en ascenso los viajes a más destinos de golf. * Que se alejen los “declasao” que han acogido el golf como pasatiempo. No necesitamos sus malas palabras y actos de mala educación en nuestro deporte * Que los departamentos de comunicación de muchas compañías contraten empresas de relaciones públicas eficientes, para que envíen notas que sirvan y que no sean un ejercicio de redacción para los que las publicamos. * Que se haga un periodismo responsable, asertivo y con clase. * Finalmente, pido le traigan suerte a Rhadamés Peña y Rodrigo Huerta, quienes nos representarán en el LAAC la semana próxima en Panamá. * Llegó 2024. Afrontémoslo con altura, trabajo tesonero y pasión por nuestro deporte. ¡Feliz año!