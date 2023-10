El DR Open Amateur: 13 años de golf competitivo

Hola Fiebruses. Trece años han pasado desde que al Abierto de República Dominicana iniciara en 2010, un torneo en el que jugaban juntos profesionales y aficionados. Luego en 2012 vino un significativo cambio con la entrada del PGA Tour Latinoamericano, y desde esa fecha los profesionales accionan bajo su propio esquema, dejando el DR Open a jugadores amateurs que llegan al país desde distintas partes del mundo.

Cerca de 200 jugadores procedentes desde Estados Unidos (N.Y., Boston Connecticut, New Jersey, Maryland, Washington, North Carolina, Tampa, Orlando, Miami, Arizona, y Kentucky), Guadalupe, Martinica, Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Italia, Cuba, Venezuela, Colombia Perú, Jamaica, España, y obviamente, República Dominicana, como país sede, accionan en el torneo que se juega en los campos The Links, Dye Fore y Diente de Perro del complejo turístico Casa de Campo. La actividad arrancó con una velada cargada de emociones celebrada en el Salón Flamboyán, en el que hicieron presencia todos los jugadores, y en el cual se rindió un merecido tributo a Gitte Dantzer, coordinadora y líder del grupo de Guadalupe, quien asistió a 11 de estos eventos de manera ininterrumpida. A continuación, el Sr. Enrique Valverde, presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), ofreció el discurso central del acto. “Les damos la bienvenida a este evento que hemos preparado para todos ustedes. Esperamos que lo pasen bien, y que gane el major”, expresó Valverde en una parte de su discurso. A seguidas, el Sr. Luis Patiño, Director de Negocios Electrónicos del Banco de Reservas, patrocinador oficial del evento, también ofreció unas breves palabras de bienvenida a los presentes. Rafael Canario, coordinador general del torneo, en exclusiva para esta columna nos dijo sentirse muy satisfecho con la edición de este año. “Han sido meses de arduo trabajo junto a un enorme equipo, coordinando los hospedajes, las categorías de juego, las agendas del torneo, etc., pero esperamos que mañana viernes, cuando las delegaciones empiecen a salir del país, se lleven una buena impresión que asegure su retorno en 2024”, expresó Canario.

El programa culmina mañana e incluye tres rondas de golf. Por los caballeros disputan las categorías A, B, C, D, Senior A, B y C, , Súper Senior A, B y C, y Damas A, B y C.

La inauguración contó con un DJ y la actuación de Joseph Miller y su Banda.

Mantengan la bola en el fairway.