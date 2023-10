Caso: El eterno problema del handicap “manejado”

Hola Fiebruses. En mi columna del 4 de diciembre de 2013 (hace casi diez años), escribí un editorial en esta misma página sobre el tema del hándicap, el cual cito a continuación: “Sigue la problemática del hándicap y la violación que incurren algunos jugadores inscribiéndose en torneos con números amañados.

Cuándo llegará el día en el que se pueda confiar en que todos competimos de manera equitativa y justa?

El golf es un juego de honor. De caballeros. Por eso no se necesitan árbitros presentes tal como sucede en otros deportes.

Lo que nos heredaron desde los años 1,600’s es que el juego debe llevarse con honestidad y disciplina, pero desafortunadamente mucha gente no entiende eso y salen a jugar un torneo ganando por 5, 6 y hasta 8 golpes sin haber pegado una vez y sin empezar la ronda. Soy de la corriente de que debemos empezar a denunciar esas personas, para de una vez por todas hacerles entender que no todos somos iguales, y si no les gusta, sencillamente que se vayan y no deshonren lo bonito de este deporte. Algún día veremos la luz…algún día!”.

Me parece increíble que tantos años después estemos hablando de lo mismo, pero con una agravante. Hace diez años uno no podía “postear” directamente sus scores como se hace ahora.

En la actualidad, sumado a lo antes descrito, la tendencia es la de postear rondas inexistentes, colocando números más altos que el promedio regular de sus scores, obligando su hándicap a permanecer “alto”, y así adquirir una ventaja sobre el oponente. Hace unos días alguien me comentó que hay algo que quizás sea el mayor provocador de todo esto, y es la celebración de los “pools” en las distintas ligas y entre amigos.

Lo que me parece increíble es que gente profesional, con buenos empleos, buena posición económica, con familia y mucho qué perder, continúen una práctica desleal, engañosa, malévola y escandalosa por el solo hecho de ganarse 1,000 o 2,000 pesos y un trofeíto que luego “arrumban”. A donde se fue el decoro? A donde fueron las buenas formas y maneras? Cómo a alguien le engrosa el ego subir a un podio que sabe que no ganó?

En los últimos días se ha destapado una olla de grillos, y es casi increíble la cantidad de historias sobre gente que con 20 de hándicap tira 82, o que con 26 de hándicap le hacen 82 a campos de los más difíciles y retadores del país, complicados hasta para jugadores “Scratch”. Como estamos en tiempos de “empoderamiento” creo justo que cada uno haga su parte y haga frente a estas situaciones.

Son tiempos en los que los comités de torneos deben prever ajustes drásticos a esos jugadores que de la nada tiran “el juego de su vida” en un torneo y en campos en los que queda claro que no es tan fácil “romperlos”. Pongamos cada uno de nuestra parte.

Por el adecentamiento del juego. Mantengan la bola en el fairway.