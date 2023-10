Punta Blanca con justa dedicatoria a Don Marcos Troncoso

Hola Fiebruses. El fin de semana pasado fue celebrado uno de los pocos torneos que existen en el país en el que se juega Stroke Play individual y a dos rondas de juego. Me refiero al Torneo Invitacional Punta Blanca, que este año celebra su décimo sexta edición. Como dicen los del norte, celebramos los “Sweet Sixteen, y la ocasión no pudo haber sido mejor para honrar a un hombre de golf que en su paso por nuestra federación dejó su impronta y una serie de valores que aún persisten dentro del seno de nuestra FEDOGOLF: Don Marcos Troncoso. A Don Marcos personalmente le atribuyo el haber logrado que la federación se insertara en una modernidad que todavía está en desarrollo, y me atrevo a decir que con sus directrices, llevó la entidad por un derrotero de progreso y de crecimiento.

El evento ha rendido homenaje a homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer, Abel González (Cayo), Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, George Bell, José Zapata, Rafael Villalona, José -Miñín- Soto, Luis Alcántara, y este año Don Marcos es el recipiente de un reconocimiento más que merecido.

.

“Estamos muy felices de honrar a Don Marcos en esta edición. Su legado y su gran trabajo le precede. Es tiempo de que las nuevas generaciones de golfistas conozcan los precursores de esta disciplina”, expresó durante la premiación el señor Tedy García, Presidente del Grupo Dominico-Catalán y del Punta Blanca Golf and Beach Club.

GANADORES: En la categoría A, Enrique Rodríguez ocupó la primera posición neta con 138 golpes, secundado por George Veras con 142, dejando el tercer puesto a Franklin Sánchez con 145. En el grupo B, Raúl Contreras consiguió el primer lugar con 142 golpes. Jorge Kuret, con 144, quedó segundo, y el tercer lugar fue para Ramón Almonte con 147. En la categoría C, Elías Juan Giha, se quedó con el primer lugar con score de 145, mientras que Víctor Mendoza llegó segundo con 146, y Héctor Alfaro terminó tercero con 147. Teófilo Valera dominó la Senior A, con rondas de 67 y 75, escoltado por Joaquín Montero (Quino), quien terminó con 72 y 71. José Doñé hizo rondas de 74+74, para quedarse con el primer lugar de la Senior B. Teodoro Reyes llegó segundo con 72+78. Cecilia Rosado fue la campeona gross por las damas, y Elida Gonnella conquistó el mejor neto.

El torneo contó con una participación de 114 jugadores por cada día y se jugó en formato Stroke Play Individual, siendo uno de los pocos eventos que se realiza en el país en este formato de competencia. Las actividades iniciaron el viernes con un gran coctel - cena de gala en el cual se realizó el reconocimiento formal a Don Marcos. Las dos rondas se jugaron sábado y domingo, culminando con la premiación en el salón de eventos del Majestic Resorts. Mantengan la bola en el fairway.