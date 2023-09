Torneo BM Cargo: 10 años celebrando por todo lo alto

Hola Fiebruses. Diez años es mucho tiempo y el Torneo BM Cargo ha ido mejorando y, como el vino, haciéndose mejor, reinventándose, y poniendo en escena un evento único. Pero el de este año sobrepasó lo que históricamente hace la marca para llevar a los golfistas un torneo memorable. De nuevo la sede fue el maravilloso campo Punta Espada, que también se ha reinventado y creo que está en su mejor forma desde que fue inaugurado. Pero entremos en materia:

Torneo: 360 jugadores de todo el país en acción en el torneo que se jugó en formato Best Ball Stableford con el 70% del hándicap. Quisimos hacerlo en ese formato para que la celebración del décimo aniversario se hiciera jugando golf “de verdad”. El tiempo promedio de las rondas fue de 6:15 horas, aunque como siempre, los grupos lentos terminaron un poco más tarde. Se mantiene el problema de jugadores que no “levantan” y continúan jugando cuando su score ya no vale, incrementando los tiempos en las rondas. El balance del campo fue bueno y las amenidades bien ubicadas.

Hospitality: Instalada frente al edificio principal del campo, esta gran carpa sirvió de hoyo 19 del torneo, convirtiéndose en un punto de encuentro entre jugadores, patrocinadores y ejecutivos de la marca. Allí se realizó la premiación del primer día de juego con un gran almuerzo y una banda amenizando la tarde.

Eventos colaterales y fiestas: Aquí hay que sacarle “su moro aparte” al evento, comenzando con la esperada actividad de damas, todo un suceso que gozaron las invitadas a este exclusivo evento. Una mañana exquisita que fue disfrutada a todo dar por las damas presentes. En la noche fue la primera actividad nocturna (bajo agua, y creo que ya la lluvia debemos ponerla en el guión). Pero como dice Fernandito, “la lluvia no para mi fiesta”, y subió a escena Christian Alexis y su banda, un tributo a La Familia André que quedó espectacular. El cierre de la noche quedó en manos de Elvis Crespo, quién llegó cargado con su repertorio completo, alegrando el ambiente durante 1 hora y 45 minutos, cerrando la noche como corresponde. El sábado fue la noche esperada. Tras el anuncio del gran aporte de RD$4,350,860.00 dividido entre las dos fundaciones beneficiadas este año, Nido para Ángeles y Yo También Puedo, vinieron las palabras centrales de Ramses Atallah, presidente de la empresa. Luego subió a tarima la Banda El Legado de Johnny Ventura, interpretando parte de los éxitos del enorme repertorio de la leyenda. En el intermedio se realizó un impresionante show de drones que hechizó el ambiente, una hora loca espectacular, la premiación, y el cierre estuvo a cargo del Caballero de la Salsa, Gilberto Santarosa, interpretando durante casi dos horas sus principales éxitos, poniendo un broche de oro a un fin de semana inolvidable. Gracias BM Cargo. Su esfuerzo es hoy reconocido por todos y, sin dudas, pusieron la barra muy alta. 2024, te esperamos con ansias!