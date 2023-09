El golf está todo vapor: Cortitos desde los Fairways

Hola Fiebruses. Muchos eventos y noticias importantes, y, para poder darles seguimiento, hoy te traigo un Up and Down ampliado con lo más importante del golf local e internacional. Arrancamos!

* 9no. Torneo Cuerpo Consular. Celebrado en una sede de lujo como lo es Punta Espada, el evento que aglutina la familia consular estuvo por todo lo alto. Un buen número de ejecuciones y amenidades en el campo con la premiación realizada en el Teatro Paradise y la cena en The Boat Restaurant del Hotel Margaritaville, ambas un espectáculo. Felicidades a los directivos por el éxito del evento. * Torneo MITRE. Buenos reportes me llegan del torneo que organiza Salvatore Bonarelli. El Big 6 sigue “rompiendo” y este año no fue la excepción. Felicidades Salva. * Otro evento de alto perfil fue el Arturo Fuente. Celebrado en el Teeth of the Dog, me cuentan que el ambiente fue electrizante y que la competencia se la gozaron los presentes como niños con juguete nuevo. Felicidades a Carlitos, Cirito, y John Paul. Se la comieron! * Expectativas hacia el Torneo BM Cargo por las nubes. A medida que se acerca la fecha de #eltorneo se siente la energía y aumenta la curiosidad de los participantes acerca de “qué trae la marca este año”. Créanme, el equipo está trabajando a toda capacidad para que este décimo aniversario está a la altura de lo que clientes, patrocinadores e invitados esperan. Será un fin de semana inolvidable. * Billy and Friends Golf Tournament cambia de fecha. Nos movemos al 28 de octubre en el mismo campo, La Estancia Golf Course. Estamos trabajando para que sea un evento memorable, así que no te lo pierdas. Escribe a golfypunto@gmail.com para solicitar el formulario. * Agenda apretada el fin de mes con tres grandes eventos. Se juega la edición 16 del Torneo Invitacional Punta Blanca dedicado a Don Marcos Troncoso, el ConstruWeekend en Punta Espada, y el de la Cámara de Comercio Dominico-Alemana en el PGA Ocean’s 4. Nada mal para cerrar septiembre. * Seamos consecuentes con nuestros campos. Escucho críticas sobre las condiciones de algunos campos y es oportuno recordar que la sequía ha hecho estragos, y que los presupuestos se establecen a principio de cada año. No se puede luchar contra la madre naturaleza, y en consecuencia debemos, en lugar de criticar, alabar el gran trabajo que hace cada superintendente junto a su staff para presentarnos su mejor cara. Nadie quiere quedar mal, pero son cosas que se escapan a sus manos. * A Fiebrar pa’ Argentina, full. Agradezco la confianza de los Fiebruses que se unen a este gran viaje, que este año llega a Buenos Aires, Salta, y Bariloche. Serán 12 días inolvidables con un grupo extraordinario que disfrutará las bellezas, buen golf, grandes vinos, y los paisajes de Argentina. Del 6 al 12 de noviembre es “la vuelta” que estoy seguro vamos a disfrutar con todo. * Hasta la próxima, y sigan poniendo la bola en el fairway.