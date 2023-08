Cortitos desde los fairways: Up and Down de noticias

Hola Fiebruses. Tras el paso de la Tormenta Tropical Franklin, te traemos un compendio de las noticias más notorias de nuestro golf y también a nivel internacional. Arrancamos!

1er. Torneo Fiebre de Golf Open. Un gran suceso la celebración del primer evento de nuestra marca en La Cana Golf Club. Tras el éxito, debo agradecer todos los que creyeron en esta idea que ya arrancó y que permanecerá en el tiempo. Trataremos cada año de traerle al golfista ideas nuevas que se conviertan en experiencias memorables. A todos, gracias del alma. El comisionado Jay Monahan dice que se siente tranquilo ante el posible acuerdo con el FIP. La fecha límite del acuerdo es el 31 de diciembre aunque se puede extender si es necesario, y el mundo del golf sigue atento a cómo y de qué manera ese acuerdo trascendental impactará al mundo del golf. “Confiamos en que vamos a lograr un resultado positivo para el PGA Tour”, dijo Monahan. Zach Johnson con una “vuelta” complicada. El capitán del equipo de EEUU hacia la Ryder Cup tiene un “bobo”, pues la elección de los picks cada vez se pone más difícil ya que varios jugadores son del LIV, y como sabemos que no son bien vistos por los que ya están sembrados, eso pondría en peligro la armonía del equipo. Los Playoff terminan este fin de semana con The Tour Championship, y me imagino que eso definirá algunas cosas para los norteamericanos. Vienen dos grandes eventos. Punta Espada recibirá el “World of Golf Celebrity Championship” del 5 al 9 de octubre, y el “Devil’s Elbow Invitational” va del 9 al 11 de noviembre en Corales. Torneo Loyola pospuesto. Con la Tormenta Franklin en una semana definitiva para las inscripciones, el torneo, que iba este domingo 27, ha sido movido al sábado 25 de noviembre en la misma sede, Metro Country Club. Copa Consular el 9 de septiembre. Punta Espada le abre las puertas a este gran torneo que ya celebra su novena edición. Suerte para los involucrados en su organización, especialmente a mi hermano Emilio Hasbun, y a María José Turull. Qué lío tiene Erik Compton. El golfista, que ha pasado por dos trasplantes de corazón (1992 y 2008), parece que tiene “la soga corta”, y en una discusión con su esposa le arrebató el celular y lo tiró a su piscina, y luego la agarró por los hombros y la empujó contra una pared. Eso lo puso bajo rejas y ahora tiene un “trompo embollao”. No cogen cabeza estos tipos. Salvatore Bonarelli nos trae su “Hoyo 20” en Acrópolis. La inauguración iba el martes pasado y fue pospuesta por Franklin para este lunes a las 7:00 p.m. Quienes han ido me dicen que el lugar para jugar de manera virtual es de última tecnología y que es espectacular. Felicidades a Juan José Guerra por su triunfo en el primer Canita. JuanJo le “sopló” a Punta Blanca un impresionante -14 (66, 68 y. 68), para levantar su trofeo. Detrás, con -9 llegó Willy Pumarol, y en tercero Hiram Silfa con -6. El próximo Canita es 15, 16 y 17 de septiembre en La Cana. Hasta la próxima, y recuerden mantener la bola en el fairway.