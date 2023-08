Lucas Glover registra otra ronda baja y lidera la FedEx Cup por un golpe

Lucas Glover disparó 4-bajo 66. Tiene la ventaja de 54 hoyos en el FedEx St. Jude Championship. Solo ha hecho dos bogeys en la ronda final. Tal es el estado de su juego que dijo que necesitaba tiempo para pensar en todas las cosas buenas que salieron bien el sábado.

"Scrappy sería como describiría ese día: partes de él podrían eliminar la 's'. Obtuve mucho de lo que tenía", dijo Glover después de construir una ventaja de un golpe sobre Taylor Moore.

Sin embargo, Glover está impregnado de sentido común, y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera reírse de su estado mental.

"Hace tres meses, si me hubiera enojado a los 66 años, o si me dijeras que estaría enojado a los 66, diría que estabas loco", dijo.

Glover sacó suficiente provecho de su ronda para mantenerse al frente en el humeante TPC Southwind. La irritación vino de dos oportunidades cortas de birdie que perdió en los últimos tres hoyos, un 4 pies en el par 5 16 y un agudo 6 pies en el hoyo final.

Aun así, fue su sexta puntuación de 66 o menos en sus últimas siete rondas, 11 de sus últimas 19, y lo puso en 14-bajo 196 y el hombre a atrapar el domingo.

Y hay muchos alineados para esa oportunidad.

Moore, quien ganó su primer título del PGA Tour este año en el Valspar Championship, hizo bogeys en su último hoyo para un 65 y estaba un golpe detrás y jugará en el grupo final.

Tommy Fleetwood hizo tres birdies tardíos para un 66 que lo dejó dos golpes atrás mientras va por su primera victoria en suelo estadounidense. Max Homa (65) y Jordan Spieth (68) estaban tres atrás.

"Me gusta cómo estoy jugando. No puedo hacer mucho más de lo que he estado haciendo", dijo Homa. "Jugué tres rondas realmente sólidas. Obviamente, dejó algunos por ahí, como todo el mundo. Voy a seguir haciéndolo y ver qué viene mañana".

Glover fue No. 112 en la FedEx Cup hace una semana cuando ganó el Wyndham Championship para su primer título en dos años. Eso lo llevó al No. 49, fácilmente entre los 70 mejores que calificaron para la postemporada del PGA Tour, y ahora tiene la oportunidad de cerrar un lugar en el top 30 para la final de la FedEx Cup dependiendo del domingo.

"Estoy en un buen lugar", dijo Glover. "Solo plancha algunas cosas y despierta mañana un poco más seguro de lo que estoy ahora y mira dónde estamos".

Si bien Glover tenía una ventaja delgada, al menos creó una pequeña separación. Había 16 jugadores a cuatro golpes del liderato al comienzo de otro día caluroso en Memphis. Ahora, solo cuatro jugadores están a tres tiros.

Rory McIlroy (68) y Patrick Cantlay (66) estaban en el grupo grande con 9-menos de 201, solo cinco golpes atrás. McIlroy decidió cortar una pulgada de un nuevo putter que está usando esta semana y ayudó un poco, pero no lo suficiente como para compensar cuatro bogeys que lo detuvieron.

"En general, siento que he estado atrapado en neutral un poco esta semana, y todavía estoy en una posición decente", dijo McIlroy. "Cinco de vuelta a mañana, siento que podría incendiarme y, con suerte, hacer una carrera".

La gran carrera de Glover no salió de la nada. Una vez que fue al putter largo en el Memorial, ha sido tendencia. Tuvo tres finales consecutivos entre los seis primeros, se tomó una semana libre y perdió un corte en su regreso, y luego ganó el Wyndham Championship y está jugando con confianza.

Y se mantiene en su mejor momento, como describir cómo contribuyó para birdie en el hoyo de apertura.

"Ese fue un disparo brutal. Tenía 98 yardas en el fairway, a favor del viento, con un pasador delantero con un backstop", dijo. "En el mundo de tus chicos, escribí mal 'el'... Rompí una cuña, pero lo compensé de una manera bastante llamativa".

Y luego rodó en un putt de birdie de 18 pies en el No. 2 que hizo parecer fácil y después de su único bogey del suelo, hizo un birdie de 8 pies en el sexto.

Pero sus expectativas son todo lo que podía pensar cuando terminó fueron las dos oportunidades de birdie que dejó escapar de él. Este es un producto de forma notable, provocado por su cambio a un putter largo que ha revivido la carrera de un ex campeón del Abierto de Estados Unidos de 43 años.

Por ahora, el objetivo para muchos es simplemente llegar a Chicago la próxima semana. Hideki Matsuyama en el No. 57 desperdició un buen comienzo. Disparó 30 en los primeros nueve, solo para seguir con un 40. Todo ese trabajo se convirtió en una ronda de par par y ningún terreno se recuperó.

Mackenzie Hughes de Canadá estuvo en buena forma hasta un 75 el sábado, lo que lo proyecta justo fuera del top 50 para la ronda final. El top 50 es clave porque esos jugadores tienen asegurados lugares en todos los eventos emblemáticos de $ 20 millones el próximo año.

Más cerca de la cima, Glover figura para tener las manos ocupadas.

"Creo que los primeros nueve hoyos son solo pedaleo al metal porque están llegando", dijo. "Los mejores jugadores del mundo están justo detrás de mí".