Royal Cup, El Guille y Rubiera: tres grandes eventos

Hola Fiebruses. Tres grandes eventos celebrados el mismo día, por lo que quiero destacar que la cantidad de torneos de manera simultánea no pone en peligro el éxito o no de cualquier torneo, siempre y cuando los organizadores cuiden las formas y los realicen dignamente. Voy a hacer un recap de cada uno, y los resultados los pueden encontrar en nuestra web, www.fiebredegolf.com. Veamos.

TORNEO ROYAL CUP. Como cada año, la Cámara Británica de Comercio (BRITCHAM por sus sigla en inglés) se la luce, y esta edición no fue la excepción. Con una matrícula completa de 120 jugadores, el evento, celebrado en el laureado campo Teeth of the Dog en Casa de Campo, reunió a empresarios, afiliados a la Cámara, y jugadores de todo el país quienes celebraron al edición 24 de este clásico. Los patrocinadores le dieron un espaldarazo a la institución con amenidades, activaciones en 15 de los 18 hoyos y rifas al por mayor y detalle. Estuvieron presentes el embajador de Su Majestad del Reino Unido, S.E. Mockbul Ali OBE, así como miembros del consejo directivo de BRITCHAM. Los campeones overall fueron Diego Schiffino y Miguel Ramos, y el evento, que contó con dos hoyos en uno y varios premios especiales, culminó con un gran almuerzo de premiación en el driving range de Casa de Campo. Felicidades a todos los involucrados en su organización.

TORNEO EL GUILLE OPEN. Gran evento altruista que organizan mis amigos Guillermo Santana y su esposa Gina Eli. La vigésima edición fue celebrada en el PGA Ocean’s 4 de Playa Nueva Romana con la participación de 112 jugadores. Como cada año, El Guille Open procura fondos para continuar la obra de su fundación, que es darles la oportunidad a familias de escasos recursos de poder pisar sobre cemento. En estos 20 años, ese evento ha llevado esa felicidad a más de 1,300 familias, convirtiendo esa actividad en una de las más celebradas por la familia del golf nacional. Ese respaldo cada año debe llegar al Guille Open, pues sin la colaboración de patrocinadores y manos amigas sería imposible seguir llevando felicidad a esas familias. Definitivamente, Guille y Gina ¡¡tienen el cielo ganado!!

TORNEO RUBIERA. Mi amigo Rafael Rubiera ha puesto a crecer su torneo, y cada año eleva su calidad y presencia. A casa llena, el torneo, que se jugó en Vistas Golf and Country Club, fue un evento que los presentes disfrutaron de principio a fin, y lo más destacado, aparte de las grandes atenciones, los premios, y las numerosas rifas, fue que este año el torneo fue a beneficio de la Fundación Amigos Contra el Cáncer infantil (FACCI), otorgándoles la friolera de RD$690,000.00, recursos aportados a una gran obra que ayuda a paliar un poco las necesidad de niños que padecen la terrible enfermedad. El año que viene no me lo pierdo. Hasta la próxima, y recuerden mantener la bola en el fairway.