DeChambeau gana en Greenbrier con la primera ronda por debajo de 60 golpes en el LIV

Bryson DeChambeau conquistó este domingo su primera victoria en el LIV Golf, el nuevo campeonato millonario financiado por el gobierno de Arabia Saudí, y se proclamó campeón en el torneo Greenbrier, con una ronda de 58 golpes, doce bajo par, la mejor de la joven historia del circuito.

Ningún jugador del LIV, que echó a andar en junio de 2022, había logrado una ronda por debajo de los 60 impactos. Lo consiguió este domingo DeChambeau con trece birdies por un solo bogey, en el octavo hoyo, en el evento organizado en el The Old White Course de White Sulpher Springs (Virginia Occidental).

El jugador estadounidense firmó sus tres rondas bajo par y acabó con un acumulado de -23 y seis golpes de ventaja sobre el chileno Mito Pereira (-17).

Pereira empezó el día a un solo impacto de DeChambeau y firmó un brillante siete bajo par este domingo, pero no pudo aguantar el ritmo de su rival.

La tercera plaza fue para el trío formado por el español David Puig, el británico Richard Bland y Matthew Wolf.