Fiebre de Golf Open: 19 años y contando

Hola Fiebruses. Anoche realizamos el lanzamiento oficial del 1er. Torneo Fiebre de Golf Open, Edición Las 3 Caídas, en el Showroom de la marca Cadillac en Santo Domingo Motors. A la actividad asistieron jugadores, representantes de marcas patrocinadoras, miembros de la prensa y colaboradores de nuestra empresa, la cual, gracias a decenas de compañías que nos han depositado su confianza, se ha convertido en una de la más importantes y activas en la realización de torneos corporativos del país. Pido disculpas a los que no pude invitar, pero por cuestiones de espacio le dimos prioridad a patrocinadores e invitados especiales que han estado a nuestro lado durante estos 24 años que ya cuenta nuestra empresa Golf y Punto EIRL. Parece mentira que tras todos estos años, y a pesar de la insistencia del público que sigue nuestro trabajo, no nos hayamos aventurado a realizar un torneo de golf bajo el nombre de nuestra marca, pero a partir del 19 de agosto empezará a contar la historia de este evento que sabemos será del agrado de todos, pues cada año lo haremos divertido, diferente y con un motivo especial.

Esta edición, Las 3 Caídas, será un maratón de golf a 27 hoyos, 9 en formato Scramble (Tortuga), 9 en formato Best Ball (Arrecife), y 9 en Golpes Alternados (Hacienda), en el diseño de P. B. Dye, La Cana Golf Course. Jugarán 44 jugadores por campo, totalizando 132 Fiebruses. Tendremos varias carpas de alimentos y bebidas, y en el driving range estará el Hoyo 19 Fiebrú, una gran carpa que servirá como Corporate Tent para aligerar el cruce de campo a campo. Allí se servirá el almuerzo, estarán instalados los bares y la tarima principal con música en vivo, buenos humos y un gran ambiente para celebrar nuestros primeros 19 años.

Sobre el torneo: La rotación será como sigue: Hoyo 1, el 1 de Tortuga, hoyo 10 el 1 de Arrecife, y hoyo 19, el 1 de Hacienda. El campo deberá ser jugado en ese sentido sin excepción. Se utilizará el 80% del hándicap de cada jugador y se competirá en cuatro divisiones con hándicap indexado: Categoría A, 0.0 a 7.9 de Hdcp. (Azules), Categoría B, 9.0 a 15.9 Hdcp. (Blancos), Categoría C, 16.0 a 24.0 Hdcp (Blancos), y Categoría Damas, 0.0 a 24.0 Hdcp. (Tee Boxes Rojos). Se premiará el Mejor Score Gross y Neto Overall, y 1er., 2do y 3er. lugar neto por categoría. En las damas se premiarán los dos primeros lugares netos, y premiaremos “La Pareja que más Gozó” (score más alto del evento). El jugador de menor hándicap arrastra a su pareja, y la diferencia máxima entre jugadores en la categoría es de 4 golpes. Jugadores de 65+ años de la Cat. A salen de blancas y los de B y C adelantan una base. El GHIN deberá estar actualizado al 8 de Agosto. Habrá premios de acercamiento a bandera y varios hoyos en uno gracias a nuestros patrocinadores. Nos vemos el 19 del mes que viene. Hasta la próxima, y recuerden mantener la bola en el fairway.