El mundo del golf en cortitos desde los fairways

Hola Fiebruses. Con un verano de los más extremos que hemos vivido, el golf sigue su agitado curso. Veamos algunas de las más importantes noticias en este Up and Down ampliado. ¡Arrancamos!

* Torneo Fiebre de Golf Open. La fecha es el 19 de agosto y jugaremos 27 hoyos en un evento que será inolvidable. El formulario de inscripción está disponible, así que no lo deje para último momento que ya se está llenando. * Torneo Green Garden Corp. Un gran evento corporativo que tuve la oportunidad de dirigir junto al gran equipo de la empresa liderado por su presidente, Don Juan Arimon, y su director general, Amalio Pérez. Un torneo invitacional que fue celebrado por todos los participantes. Gracias por elegirnos para llevarles su evento. * Rickie se quita “el mono de arriba”. Hace rato que no ganaba (4 años), y por fin terminó su “amagar y no dar” triunfando en el Rocket Mortage. En dos torneos en junio Rickie tuvo el trofeo casi en sus manos y los dejó ir en la ronda final (US Open y Travelers), pero ahora el hombre se aseguró ganando en playoff ante Morikawa y Hardin. * Langer, como el vino. El “viejete” alemán gana a los 65 años, 10 meses y 5 días, con una gran victoria en el US Senior Open con la cual supera a Hale Irwin en triunfos (46). * Nos vamos a Marruecos. Del 4 al 12 de septiembre será nuestro viaje a este hermoso país africano, un tour que nos llevará a conocer su cultura, gastronomía, lugares de interés y, claro, buen golf visitando Casablanca, Marrakech y Rabat. Para info, me escriben directo. * Norman y su esposa en un “bobo”. Que lío se les ha armado, luego de que una jovencita invitada a la casa de la pareja a celebrar un cumpleaños de su hija dijera que Kirsten, la esposa de Norman, le proporcionó alcohol a la menor de edad, y que luego esta fue acosada sexualmente por uno de los invitados. Van a tener que hilar fino esos dos, pues las leyes de EEUU no juegan con eso.* Sigan la novela PGA Tour – Senado de EEUU. Para el 11 de este mes están citados los principales ejecutivos del PGA Tour y del PIF para que expliquen el nuevo acuerdo. El tema principal es el estatus de “organización sin fines de lucro” del tour. A la IRS de EEUU (DGII de aquí), no le tiembla el pulso para “apretar”, así que será interesante ver qué tienen que decir al respecto. * El LIV en España. Jugaron en Valderrama y Talor Gooch volvió a ganar (lleva tres). El hombre tiene US$13,376,583 en los bolsillos tras 8 eventos jugados. ¿Ta’ mal? * Hasta la próxima, y recuerden mantener la bola en el fairway.