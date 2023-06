Pérez y Rodríguez, campeones 6to. Torneo Golf, Cigar, and Music 2023

El gran diseño de Gary Player, Guavaberry Golf Course, fue la sede de la sexta edición del ”6to. Torneo Golf, Music and Cigar″, en la cual la pareja compuesta por Leo Pérez-Freixas y Oscar Rodríguez se coronó campeona overall del torneo que se jugó en formato Scramble en Parejas con el 25% del hándicap.

El evento fue organizado por Iván Fernández, presidente de Events & Projects EFEGE, bajo la dirección técnica de Felix Olivo y su empresa Golf & Punto. Como se estila en el evento, la música, buenos humos y golf fueron los protagonistas de la actividad.

En el discurso inaugural, Iván Fernández dijo que “es para nosotros un honor celebrar ya seis torneos, los cuales han podido llevarse a cabo gracias al soporte de nuestros patrocinadores, especialmente de la industria del tabaco dominicano. Agradezco también al personal de Guavaberry, y a todos los jugadores que nuevamente dice si al torneo”.

A seguidas, Fernández invitó a Cecilia Rosado de Nord para que realice el saque de honor que dejo inaugurado el torneo.

Además de Pérez-Rodríguez, también resultaron ganadores las siguientes parejas:

Categoría A: 1er lugar: Cecilia Rosado de Nord y Kjell Nord (67), 2do., Ralph Canale y Ray Hernández (68)*, y 3ero., Víctor Báez y Amilcar Kalaf (68)*.

Categoría B: 1ero., José Parra y Jeremy Fernández (62), 2do., René Fernández y Julio Bournigal (63), y 3ero., Franklin Martínez y Elvin Jiménez (64).

Categoría C: 1ero., Phillip Díaz y José Miguel Tavárez (65), 2do., Joaquín López y Adolfo Molina (66)*, y 3ero., Daniel Henríquez y José Morales (66)*. Por las damas, las dos más destacadas fueron Eneida Martínez y Martina Villegas (76).

En los premios especiales, Jeremy Fernández se llevó el drive más largo (hoyo 8), y Manuel Morales el acercamiento a bandera en el hoyo 15. (*)

Desempate por tarjeta

El evento contó con el patrocinio de importantes empresas nacionales. La premiación se realizó en la casa club de Guavaberry, en un almuerzo que contó con música en vivo, tragos, y puros.