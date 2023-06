Carolina del Norte recibe ganadores del Torneo BM Cargo

Hola Fiebruses. El Torneo BM Cargo, que este año celebra su décimo aniversario, cumple de nuevo premiando a los ganadores del Mejor Score Groos y Mejor Score Neto Overall con un fantástico viaje, que este año tuvo como sede la misma del 2022, usando como base el complejo Talamore Golf Resort y jugando extraordinarios campos ubicados en la zona.

Los grandes campeones de la pasada edición, los hermanos Antonio y George Olivo (Mejor Score Groos Overall), y Pedro López y Ray Reyes (Mejor Score Neto Overall), obtuvieron el gran premio, un viaje que incluye ticket aéreo, hospedaje, alquiler de vehículo, y tres rondas de golf. Los campos elegidos fueron Pine Needles (cuatro veces sede del US Open de damas, 1996, 2001, 2007 y 2022), Pinewild Golf Course, y Mid South Golf Course. Además, los campeones jugaron el legendario Tobacco Road Golf Course, para completar una experiencia única. Aparte de los ganadores, asistieron invitados, aliados de la marca y patrocinadores. 27 jugadores en total hicieron presencia en el evento: Antonio Olivo, Fredd Reyes (Ray), Cesar Rojas, Eduardo Ferreiro, Elcris Matías, Giancarlo Molinari, Jorge Rojas, José Luis Castillo, George Olivo, Junior Tolentino, Miguel Cid, René Castillo, Magín Ferreiro, Mhaler Núñez, Max Rodríguez, Oskar Arocha, Pedro López Hijo, Yeurkis Pérez, Tadeo Rodríguez, Príamo López, Pedro López, Rafael Zorrilla, Roberto Rodríguez, Fernando Luís Rodríguez (encargado de la logística del viaje), Luis Carlos Rodríguez, Enrique Ricardo (colaborador), Ramses Atallah (presidente de la empresa), y un servidor.

En entrevista realizada para nuestro programa, los 4 ganadores fueron coincidentes en que el viaje había sido una gran experiencia y que esperaban regresar, triunfando en el evento de este año. Antonio Olivo nos expresó su satisfacción con el viaje. “El trato para con nosotros, el servicio, la hospitalidad y las canchas elegidas han sido de lo mejor. Se ha combinado una buena competencia entre jugadores de bajo y alto hándicap jugando en campos elite y de alto perfil, así que mi hermano George y yo estamos muy felices por haber logrado este gran premio con nuestro triunfo, jugando el que sin lugar a dudas es el mejor torneo del país. Me siento muy contento, y agradezco a la empresa esta gran oportunidad”, expresó Olivo.

De su lado, Ramses Atallah tuvo palabras para este medio luego del cierre de la ronda final en Mid South. “Para nosotros es un verdadero placer poder poner en escena un gran evento como lo es nuestro torneo, y ver que los ganadores disfrutan tanto el premio que se ganan jugando en buena lid. Este año el torneo va del 21 al 23 de septiembre, y nuevamente trataremos de montar un torneo a la altura de las expectativas de nuestros clientes y de nuestros patrocinadores, los cuales cada año nos confían sus marcas. Esperamos como siempre una gran concurrencia de la familia del golf nacional”.

Como en cada edición del viaje, el grupo se compenetró muy bien, reinando la camaradería. Tras cada ronda, la cita era en el gran gazebo de Talamore o en uno de los balcones de las villas, en donde, aparte de disfrutar del juego de las finales de la NBA, se repartían los chelitos del pool diario, se hacía recuento de la ronda del día, de los tiros fallados o acertados, de los buenos o malos drives, y la “mala suerte” de algunos, todo esto con buenos humos y un brindis amistoso único que trajo al grupo una atmosfera especial. El destino de los ganadores 2023 aún no está elegido, pero sabemos que será otro viaje para recordar. ¡¡Nos vemos en 2024!!