Correa impone varias marcas ofensivas en Liguilla

El delantero de Cibao, Rivaldo Correa, impuso marcas en la Liguilla, en el marco del campeonato que celebra la LDF 2025-26, hilvanando un barraje ofensivo que lo ha llevado a liderar los bombarderos en el playoff de la liga doméstica.

El playoff de los mejores seis clasificados en la actual estación ha agotado sus primeras siete fechas, en las cuales Correa lleva una inédita racha de cuatro cotejos anotando.

Otra gesta que ha consumado el colombiano son sus cinco goles en el infalible tramo. Suma seis dianas, un dígito que también deja atrás los registros de las anteriores ediciones de Liguilla en cuanto al tramo jugado.

Con su desempeño exorbitante, el propio Correa supera con creces la mayor referencia que tenía la Liguilla, cuando en 2024 logró perforar la red cuatro veces, empatando con el goleador histórico de la LDF, Luis Espinal, del club Pantoja y Yonier Hurtado (Delfines del Este).

En el hito que alcanza Correa, se incluye doblete (vs OyM) en la cuarta semana, cuando inició su racha goleadora. También ha anotado a los Delfines del Este (primera y sexta fecha), Pantoja (quinta) y completó sus hazañas contra Moca.

El sudamericano agrega como aluvión el hecho de que tuvo una temporada regular enemistado con la red: sólo pudo anotar dos veces, lo que contradijo su actuación fulgurante en la Copa Caribeña.

En el certamen internacional, el centro-delantero quedó entre el Onceno Ideal, con cuatro anotaciones, y liderando la llegada de Cibao a las semifinales en el certamen de los mejores diez de la Cuenca.

Correa no tuvo tampoco factores favorables en su mal momento: perdió a su enlace en ataque acostumbrado (Juan Díaz), quien se lesionó en la Copa LDF, y persiste fuera.