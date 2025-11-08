Marsella vence 3-0 a Brest para colocarse en la cima de la Ligue 1 y presionar al PSG

Los jugadores ingleses Angel Gomes y Mason Greenwood anotaron para que el Marsella venciera el sábado 3-0 al Brest para colocarse en la cima de la Ligue 1 y presionar al Paris Saint-Germain, afectado por las lesiones.

Marsella está un punto por delante del campeón defensor PSG, que visita a Lyon el domingo.

Gomes anotó de tiro libre directo en el minuto 25 para su tercer gol de la temporada. Fue ayudado por el portero Radoslaw Majecki, quien dejó escapar un disparo de rutina entre sus manos.

Greenwood envió a Majecki por el camino equivocado desde el punto de penal a los 33 minutos después de que el brasileño Igor Paixão recibió una falta para el Marsella, el único equipo que venció al PSG en la liga hasta ahora.

El veterano delantero Pierre-Emerick Aubemayang estaba bien ubicado para barrer el centro de Matt O'Riley desde la derecha a los 82.

Más tarde el sábado, Mónaco recibió a Lens y Le Havre se enfrentó a Nantes.