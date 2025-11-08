El Bayern se hace humano en Berlín pese al golazo de Luis Díaz

El Bayern de Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.

El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus 4 duelos en Liga de Campeones, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada.

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

Pese al empate, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).

"A pesar de todo no solo nos llevamos algo de Berlín, también mantenemos la distancia con la competencia, lo que no hubiera pensado visto el desarrollo del partido", resumió el capitán bávaro Manuel Neuer.

Después de haber ganado el martes al París SG (2-1) jugando toda la segunda parte con un hombre menos, los jugadores del Bayern pagaron el cansancio. Kompany sólo realizó un cambio en el once inicial respecto al que conquistó el Parque de los Príncipes.

Pero más allá del resultado, lo más destacado del choque en la capital alemana fue el golazo de Luis Díaz. El extremo, bigoleador y expulsado en París, confirmó su gran estado de forma al enviar el balón a la escuadra casi sin ángulo (38).

Fue el sexto gol en liga alemana para el delantero de Barrancas y su undécimo en lo que va de temporada entre todas las competiciones.

Era el gol que suponía el 1-1 provisional, después de que el defensor neerlandés Danilho Doekhi adelantase al cuadro local (27').

El propio Doekhi pareció dar los tres puntos a los suyos con otro gol en el 83, pero al final apareció Kane para salvar al menos la imbatibilidad de los bávaros.