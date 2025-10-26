Cibao FC se impone como visitante al Vega Real en la jornada 11 de la LDF

Cibao FC se agenció los 3 puntos al imponerse 3-1 de visitante contra el Atlético Vega Real, en partido de la jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader y jugado la tarde noche del domingo en el estadio El Cóndor.

Con los 3 puntos el onceno naranja suma 22 y se pone a la par con Atlético Pantoja en la segunda posición, con salcedo FC en la cima con 24 unidades, luego de imponerse Atlántico FC.

Los goles del Cibao FC fueron anotados por Carlos “Caballo” Ventura (13’), Julio César Murillo (59’) y Walter Acuña (79’).

Cuando se jugaba el minuto 13 apareció por el centro Carlos “Caballo” Ventura, quien golpeó el balón con potencia de pierna zurda y la depositó en el fondo de la red para el 1-0 a favor del Cibao FC.

Hubo un penalti cantado a favor de Vega Real al minuto 28, el cual cobró Jason Yambatis, quien pateó con potencia, pero el portero Edwin Frías hizo una gran atajada, pero en el rebote del balón apareció el debutante Jean Dieulemps y se encontró con el esférico para enviarlo hasta la red y poner el 1-1.

No hubo más goles y terminaron los primeros 45 minutos igualados a un gol por bando.

Para el tiempo complementario ambos clubes salieron con los mismos 22 jugadores que comenzaron.

En el minuto 59 los visitantes se pusieron al frente nuevamente 2-1, cuando un tiro de esquina fue cabeceado por Julio César Murillo, dejando petrificado al portero vegano Yerson García.

El primer cambio del equipo naranja se produjo al minuto 74, cuando entró Walter Acuña y salió Yunior Peralta.

Walter Acuña no se hizo esperar y al minuto 79 recibió un pase de Carlos “Caballo” Ventura, soltando un misil que entró en fracciones por la portería para el 3-1.

Ahí se produjeron dos cambios más por Cibao FC, entraron a cancha Cesarín Ortiz y Ángel Pérez y se fueron a descansar Carlos “Caballo” Ventura y Rivaldo Correa.