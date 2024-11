Ancelotti sobre desempeño de Mbappé: "Es un problema colectivo y no individual"

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti valoró el sábado que los problemas que está atravesando el atacante francés Kylian Mbappé se deben a la dinámica del equipo y no al propio jugador.

"El problema no es de un solo jugador, es de un equipo que de momento no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada ni su mejor versión, no es un problema individual", explicó el italiano en rueda de prensa, cuatro días después de la derrota en Liverpool (2-0) y la víspera de recibir al Getafe en Liga.

El exatacante del París Saint-Germain erró un penal durante la derrota contra los 'Reds', la tercera en la fase de grupo único de Liga de Campeones.

"No está hundido, pero es consciente de que tiene que hacerlo mejor, lo intentará, como lo estamos intentando todos hacerlo mejor (...) El partido del Liverpool se centra en él porque falló el penal. Muchos de mis jugadores han fallado (penales)", añadió Ancelotti.

"Es un problema colectivo y no individual", insistió.

Fichaje estelar del mercado del Real Madrid, el francés está de momento lejos de las estadísticas que sumaba en París y atraviesa una mala racha dentro y fuera de los terrenos (Eurocopa discreta, litigio económico con el PSG y acusaciones de presunta violación por parte de la prensa sueca).

El atacante, capitán de Francia, se quedó además fuera de las dos últimas convocatorias de los 'Bleus'.