José Alfredo Corripio: “San Lázaro es ejemplo para juventud”

Para José Alfredo Corrpio, empresario y deportista, el club San Lázaro tiene una gran trayectora y es ejemplo para la juventud.

Así lo afirmó al ser reconocido por el club deportivo San Lázaro, con motivo a la celebración de los 61 años de la entidad.

“Cuando me informaron del reconocimiento me puse muy contento. Toda mi familia, comenzando por mi padre Pepín, me felicito, incluso familiares del extranjero querían venir al acto”, reveló Corripio.

También, José Alfredo reveló sus simpatías y vinculación con el popular club San Lázaro.

El reconocimiento especial fue encabezado por la directiva dirigida por Dimitri Mendoza, Milton Díaz, Fernando Gómez, Alex Rodríguez y Gisselle Capellán.

El evento fue coordinado por el cronista Franklyn Mirabal, director de mercadeo de la entidad clubística.

“Todos quedaron emocionados por la humildad de Jose Alfredo y porque llevó a toda su familia” dijo Mirabal.

Algo relevante fue la presencia de un grupo de periodistas deportivos especializados en baloncesto, incluyendo el presidente de la ABADINA, Diego Pesqueira, jugadores, entrenadores y personalidades de ese deporte.

En el acto se oficializó que Mirabal ingresa al club como asesor, influencer y comercializador de publicidad. “Yo viví la época de Hugo Cabrera y Manolito Prínce en el San Lázaro. Yo era fanático desde niño del San Lázaro”, revelo José Alfredo.“Desde 1975 yo sigo ese club. Y te puedo mencionar a todos los jugadores de esa época”, agregó.

“Felicito al San Lázaro de corazón. Cuando se apoya a la juventud, entonces forjamos una mejor sociedad. El deporte te enseña a competir, a ganar y perder, a persevar, te da ejemplos de vida”, afirmó.

Una vez comience el torneo de baloncesto superior de este año, José Alfredo Corripio y su familia harán un saque de honor.

“Este será un día inolvidable en mi vida”, concluyó.