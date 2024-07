Colombia golea 5-0 a Panamá en la Copa América y avanza a semifinales

Jhon Córdoba, James Rodríguez y Luis Díaz anotaron goles durante un primer tiempo dominante para impulsar a Colombia a una victoria de 5-0 sobre Panamá en los cuartos de final de la Copa América el sábado.

Colombia, que llegó al sábado con una racha invicta de 26 partidos, no perdió mucho tiempo con el número 27 cuando el cabezazo bien colocado de Córdoba en el minuto ocho encontró el ángulo inferior de la red tras un tiro de esquina de Rodríguez.

Los Cafeteros se adelantaron 2-0 menos de 10 minutos después con un potente tiro penal de Rodríguez . Colombia recibió el penal luego de que el arquero panameño Orlando Mosquera derribara al colombiano Jhon Arias, quien corría para evitar que el balón saliera de los límites del campo cerca del poste.

Fue el gol número 28 de Rodríguez, de 32 años, en un partido internacional y su excelencia integral quedó en plena exhibición contra Panamá.

“Es un buen jugador, no hay nada que explicar”, dijo el técnico colombiano Néstor Lorenzo. “Es un jugador que está feliz dentro de la cancha”.

Colombia puso el 3-0 en el minuto 41 cuando Díaz remató por encima de Mosquera , que había atacado en la contra. El gol llegó gracias a otro buen pase de Rodríguez.

Panamá tuvo algunas oportunidades decentes de anotar en el primer tiempo, incluido un cabezazo que rebotó en el poste antes de ser despejado fuera de peligro por el portero colombiano Camilo Vargas.

Pero Los Canaleros nunca lograron hacer mella en el liderato.

“Quizás eso nos hubiera permitido volver al partido”, dijo el técnico panameño Thomas Christiansen. “Pero los errores que cometimos no son posibles contra equipos como Colombia con su calidad, velocidad e intensidad. No es el resultado que queríamos, no es el resultado que merecíamos, pero tenemos que aprender de ello”.

Colombia anotó su cuarto gol en el minuto 70, cuando Richard Ríos remató con la derecha y superó a Mosquera, metiéndose en el ángulo inferior izquierdo de la red. El último gol llegó en el tiempo añadido, cuando Miguel Borja transformó un penal.