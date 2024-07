Alemania quiere frenar a Yamal en su choque contra España

La joven promesa española Lamine Yamal ha tenido una racha encantada en el Campeonato Europeo.

Es hora de terminar con esto, dice el entrenador alemán Julian Nagelsmann.

Alemania y España, ambos tres veces campeones de la Eurocopa, se enfrentarán en unos jugosos cuartos de final el viernes.

Yamal ha tenido un gran éxito en la Eurocopa 2024. Ha emocionado a los fanáticos, ayudó a llevar a España a los cuartos de final y ha sido comparado con Lionel Messi, todo con solo 16 años.

"Sólo tiene 16 años, por lo que nuestros jugadores tienen grandes posibilidades de defenderlo", dijo Nagelsmann en una conferencia de prensa el jueves.

“Tenemos que estar preparados para varias cosas. Pero por otro lado, él no tiene tanta experiencia cuando las cosas no salen como él quiere. Veremos cómo reacciona entonces. No es una orden para tumbarlo, no os preocupéis. Queremos tener el balón, no hacerle daño al jugador”.

Yamal llegó a la Eurocopa 2024 con un montón de récords de "joven" y, inevitablemente, ha establecido más. Se convirtió en el jugador más joven en participar en una Eurocopa masculina cuando fue titular en la victoria inaugural de España por 3-0 sobre Croacia .

El adolescente del Barcelona ya era el jugador más joven en debutar y marcar en la liga española con 15 años, el jugador más joven en ser titular en la Liga de Campeones y el más joven en marcar para España.

"Para un chico de 16 años, ha recorrido un largo camino. Si nos fijamos en cómo estaba yo a los 16 años, él está en un lugar completamente diferente", dijo el centrocampista alemán y del Barcelona İlkay Gündoğan, de 33 años.

Gündoğan ha podido conocer de primera mano a Yamal, el joven que llegó al club español la temporada pasada. “Por su forma de jugar al fútbol y los riesgos que asume, es un jugador muy importante para España y para el Barcelona. Tengo un enorme respeto por lo que está haciendo”.

Sin embargo, Yamal acaba de terminar su primera temporada en el fútbol profesional. Su compañero de selección española Nico Williams, que también ha recibido elogios a sus 21 años, aún no ha jugado en clubes europeos con su equipo, el Athletic de Bilbao.

Alemania también cuenta con un ataque joven y enérgico con los jóvenes de 21 años Jamal Musiala y Florian Wirtz. Juegan en el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen respectivamente. No solo han participado regularmente en partidos de alto nivel europeo, sino que a menudo han sido decisivos.

“Mi atención no está tanto centrada en Yamal sino en Jamal”, dijo Nagelsmann con una sonrisa.