“Mi legado”, el nuevo capítulo de Bauger

En este momento, el fútbol de la República Dominicana está viviendo si no el mejor, uno de los mejores de toda su historia.

Los jugadores de la selección de mayores participarán por primera vez en unas olimpiadas, ahora en París, y el torneo profesional (LDF) de ese deporte es una realidad. Va por su novena edición.

Sin embargo, hay que recordar que se logran resultados como estos, hay forjadores que se emplearon cuando “nadie creía” que se podía convertir en realidad.

Jorge Rolando Bauger es uno de esos baluarte y propulsores de este deporte.

Hace unos 34 años que Rolando Bauger publicó su última obra. Ahora le toca el turno a “Mi legado”, un libro que detalla todos y cada uno de los aportes que de la mencionada familia, que se acerca a la “boda de oro” casado con la difusión del balón pie en la nación quisqueyana.

El padre del fútbol dominicano manifestó que dentro del escrito se recogen las mejores anécdotas de las 10 copas del mundo que se han transmitido para la República Dominicana por los Bauger de manera seguida.

Es un libro de más de 200 páginas, y está escrito sobre los valores de la familia. El prólogo fue escrito por su hijo, Jorge Allen Bauger y la conclusión o cierre, lo redacta “Allencito”, nieto de Jorge Rolando.

Añadió que, en el desarrollo del escrito, se hace mención al movimiento olímpico y el juego limpio.

Será puesto en circulación el próximo martes 9 de julio, y se presentará en el Club de actividades sociales del Banco del Reservas.

“Mi legado es algo muy personal ya que trae todo lo que hemos logrado en este país. Mi historia de vida, mi familia y mis intereses emocionales son de la República”, recalcó Bauger durante una entrevista en la Hora del Deporte, programa que se transmite por CDN Deportes. “Nada tiene que ver con las definiciones o intelectualidad de la nacionalidad. Son innumerables a los amigos que he tenido que despedir en funerarias. Nunca me he despedido de nadie en Argentina”.

Esta será la tercera obra escrita por Jorge Rolando. Inició su paso en los libros en el 1986 cuando se transmitió el Mundial de 1986, que se celebró en México. Bauger publicó “Fútbol, deporte popular”.

Cuatro años más tarde, el funcionario del fútbol lanzó “Fútbol, algo más”, luego de transmitir el Mundial de 1990, celebrado en Italia.