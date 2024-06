Travis Kelce asegura que su retiro no está cerca

Travis Kelce, ala cerrada de tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, afirmó este martes que a sus 34 años su cuerpo le dice que el retiro de la NFL no está cerca.

"Sé que tengo 34 años, estoy a punto de cumplir 35, pero todavía soy un niño cuando entro al campo. Mi cuerpo dice: '¡Úsame, bebé!'. Me encanta venir a trabajar todos los días y hacer esto y lo haré hasta que se me caigan las ruedas", aseguró el jugador en conferencia de prensa.

Kelce está considerado como uno de los mejores alas cerradas de la NFL.

Además de los tres anillos de campeón que posee, su popularidad en los medios creció gracias al noviazgo que empezó en septiembre pasado con Taylor Swift, la estrella del pop más grande del 2023, según la revista Billboard.

El jugador es una pieza fundamental en el ataque de Kansas City, el equipo más dominante del último lustro en el que es el arma más confiable en el ataque liderado por Patrick Mahomes.

El próximo 5 de octubre Kelce cumplirá 35 años, para entonces estará en medio de su duodécima temporada en la NFL, una edad que lo acerca más al adiós a pesar de lo bien que se siente.

"Me encanta jugar en la NFL. Éste siempre será mi enfoque principal. No creo que nada de lo que hice el año pasado me haya dado más millas y me haya hecho menos jugador, pero fuera de eso sé que el fútbol americano termina para todos en algún momento", reconoció.

El nacido en Westlake, Ohio, mencionó que está preparado para el momento del adiós.

"Sé que hay oportunidades fuera del fútbol para mí, sólo hay que mantener la perspectiva", concluyó Kelce.

Entre los alas cerradas más veteranos que jugaron o juegan en la NFL destacan Rob Gronkowski, ganador de los Super Bowls XLIX, LI, LIII, con Patriots, y LV, con Buccaneers y considerado uno de los mejores en su posición en la historia de la NFL, se retiró a los 32 años.

El miembro del Salón de la Fama, exjugador de Falcons y Chiefs, Tony González, quien dijo adiós al fútbol americano a los 38 años; y Marcedes Lewis, de 40 años, quien el lunes pasado firmó una extensión con los Chicago Bears para jugar la temporada 2024.