Jorge Bauger, 47 años después, por fin dominicano

Si de algo está seguro Jorge Rolando Bauger es de que nunca se arrepentirá de haber llegado a República Dominicana, y convertirla en su casa.

Solo tres años separan a Bauger de llegar a los 50 viviendo en el país, sin embargo, y de manera muy sorprendente, faltando esos pocos logró finalmente obtener la nacionalidad que tanto anhelaba.

A la obligatoria pregunta de qué significa para él ser “oficialmente” dominicano, luego de nacer en un más avanzado país como Argentina, el versado narrador y propulsor de fútbol contestó con el romanticismo que le caracteriza: “Todo”.

“Sigo siendo la misma persona, pero emocionalmente ahora mucho más rica. No hay cómo explicar el sentimiento que experimenté cuando hice la juramentación por esta hermosa tierra que tanto amo”, dijo Bauger al Listín Diario.

“Sentirte en tu casa es algo extraordinario. Yo fui inmigrante en Francia, a pesar de que mi abuelo era francés, y siempre había algo que me hacía notar que aunque yo estaba no pertenecía ahí, pero aquí noté la diferencia. Lo que he recibido me hace pensar que algo bueno he hecho, por ejemplo, tengo alumnos cuyos padres han sido mis alumnos, eso dice mucho”, añadió.

Dice una popular frase machista, que “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, en el caso de Bauger, su llegada a República Dominicana más que por conocer, fue por un gran amor.

“Mi abuelo era francés y mientras yo vivía en Francia cuando era jugador (de fútbol), conocí a mi esposa Guillermina Sáez. Ella era becaria dominicana del Gobierno Francés, y el 24 de diciembre del 1976 nos casamos. Esa es por muchísimo, la mejor decisión que he tomado en mi vida”, sostuvo Bauger.

En su etapa como jugador, lo hizo de portero en tres ciudades de Francia (Troyes, Lille y Normandía), no obstante confesó que siempre fue más un trabajador del fútbol que un supertalentoso jugador.

“En el fútbol están los que son los superdotados y los trabajadores, yo era un trabajador. Quizás no sobresalía porque lo que yo hacía también podían hacerlo 150 jugadores más, pero cuando se hablaba de entregarlo todo, ahí estaba yo”, dijo.

Ante la oportunidad de trabajar en la entonces Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (Sedefir), hoy Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), él y su esposa decidieron venir al país en septiembre del 1977, y el resto ha sido historia.

Su hijo

Jorge Allen Bauger es una perfecta descripción de la frase “de tal palo, tal astilla”, pues de su progenitor no solo tiene las características físicas que lo hacen parecerse a él, sino que de igual forma ha dedicado su vida al fútbol.

Actualmente, Allen Bauger es director técnico de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), además de que ha narrado para el país desde 2002 hasta la fecha, todos los mundiales de fútbol que se han celebrado.

Academia Bauger

Además de los tantos juegos de fútbol que ha narrado en el país, lo que más enorgullece a Jorge Rolando es la academia que lleva su apellido, y no precisamente por eso, sino porque a través de esta, desde 1986 ha podido traspasar con amor y pasión, todo lo que en su larga trayectoria ha vivido y aprendido sobre el fútbol.

Programa

Tiene 48 años conduciendo Fútbol Solo Fútbol, además publicó un libro con ese nombre.