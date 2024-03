Tras acuerdo con Arabia Saudí, policía registra la RFEF y la residencia de Rubiales en pesquisa

La policía detuvo a al menos seis personas y registró las oficinas de la Federación Española de Fútbol y del expresidente Luis Rubiales el miércoles dentro de una investigación por corrupción y lavado de dinero que incluye sospechas acerca del acuerdo alcanzado por la RFEF para llevar al Supercopa de España a Arabia Saudí.

La Guardia Civil indicó que Rubiales no estaba entre los seis arrestados. Pero una persona conocedora de la operación dijo a The Associated Press que Rubiales se encontraba fuera del país cuando su residencia en la ciudad de Granada, una ciudad del sur del país, y que estaba entre las otras cinco personas oficialmente bajo investigación. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la operación en público.

Rubiales no estaba en la propiedad cuando llegaron los agentes, añadió la Guardia Civil.

Efectivos de la Guardia Civil catearon las oficinas de la Federación cerca de Madrid además de una vivienda propiedad del expresidente en Granada, una ciudad del sur del país.

Según la fiscalía, se registraron un total de 11 propiedades en busca de documentos y se espera que la operación concluya con siete detenciones y con la identificación de cinco personas más como investigadas.

Rubiales renunció al cargo en septiembre tras causar un escándalo internacional luego de besar a Jenni Hermoso sin su consentimiento durante la ceremonia en la que la selección femenina recibió el título de campeona del Mundial Femenino en agosto. Rubiales tiene pendiente un juicio por supuesta agresión sexual la futbolista y ha negado haber cometido delito alguno en ese caso.

Durante su mandato al frente de la Federación, Rubiales reformó el formato de la Supercopa en 2020, creando un minitorneo con cuatro equipos y trasladando la competición a Arabia Saudí como parte de un acuerdo por el que el máximo órgano rector del fútbol español supuestamente recibiría 40 millones de euros (entonces 42 millones de dólares) por torneo.

La fiscalía abrió una investigación sobre el acuerdo en 2022 tras la filtración de unos audios entre Rubiales y el exfutbolista Gerard Piqué sobre comisiones millonarias.