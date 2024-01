Manchester City seguirá sin Erling Haaland

Erling Haaland, delantero del Manchester City, sigue de baja por su problema en el pie y no estará este fin de semana contra el Newcastle United.

El noruego se ha perdido los últimos ocho partidos del City y no podrá estar tampoco este fin de semana en St. James Park contra el Newcastle.

Haaland sufrió una lesión por estrés oseo en el pie en la derrota en diciembre contra el Aston Villa y desde entonces se ha perdido el Mundial de Clubes, la tercera ronda de la FA Cup y cuatro de Premier League.

El delantero no tiene fecha de vuelta estimada y Pep Guardiola fue escueto al ser preguntado por el noruego. "No, aún no está", dijo el español.

El City visita este sábado al Newcastle con la posibilidad de reducir a dos puntos la diferencia con el Liverpool en la cabeza de la tabla.

A la baja de Haaland se une también la de John Stones, aunque la noticia positiva es que Guardiola ya cuenta con Kevin de Bruyne, que disputó unos minutos en la goleada ante el Huddlesfield Town en la FA Cup.