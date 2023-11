Equipo Sub10 de la Escuela Jorge Rolando Bauger jugará en Guatemala

El equipo Sub 10 de la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger participará en la XXXI edición de la Copa No a las Drogas (NAD), que se disputará en Guatemala desde este domingo 26 y hasta el viernes 1 de diciembre del corriente año.

Este tradicional certamen es organizado por el reconocido club Menedy FC y en el mismo competirán equipos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, además de equipos del interior de Guatemala y el representativo dominicano.

En esta ocasión se jugará en las categorías Sub-8, Sub -10, Sub 12 y Sub 14 y la ceremonia de inauguración tendrá lugar en la Arena Pinula en la zona 4 de Guatemala City.

El equipo representativo de la Escuela Bauger en este importante certamen internacional, acaba de coronarse campeón de su división en la Copa 37 aniversario de Fútbol Sólo Fútbol. El conjunto que es dirigido por el profesor Héctor Álvarez (Moreno) y está conformado por los niños, Enmanuel García y Diego Gómez como porteros, Arturo Febles, Alejandro Domínguez, Ian Willmore Rojas, Rafael Gómez, Miguelito Rivera, Gustavo Estrella, Alonso Roa, Fernando Francos, José María Paulino , Manuel Madera y Jose Pablo Garcia.

La delegación será encabezada por Jorge Rolando Bauger y está conformada por treinta personas entre jugadores, cuerpo técnico, así como los padres y madres de los niños futbolistas. El equipo partirá el sábado 25 desde el aeropuerto Las Américas rumbo a Guatemala en vuelo de Arajet y disputará su primer partido el domingo 26, inmediatamente después del acto inaugural.

Héctor García y Arturo Febles serán los delegados oficiales. Previo al viaje el entrenador Héctor Álvarez expresó su satisfacción por tener la oportunidad de volver a dirigir en un torneo internacional a un equipo que se preparó con mucha dedicación y consciente del alto nivel competitivo que exhibirán los equipos participantes en la Copa No a las Drogas.

Jorge Rolando Bauger dijo sentirse orgulloso por el sentido de pertenencia manifestado todos los integrantes del equipo, señalando que esta experiencia competitiva internacional enriquecerá el caudal futbolístico de todos los participantes.