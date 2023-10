Escuela Bauger gana un par de categorías en la Copa 37 Aniversario FSF

Los equipos representativos de la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauger, Inc. de, se coronaron campeones invictos en las categorías sub-12 y sub 10 de la Copa 37 aniversario del programa de televisión Fútbol Solo Fútbol.

En las actividades conmemorativas de Fútbol Solo Fútbol, el primer programa de la televisión nacional íntegramente dedicado a promover los valores del futbol en el país, participaron doce equipos y en la convivencia previa reservada para jugadores nacidos en los años 2015/2016 seis conjuntos.

La jornada final del certamen tuvo lugar en el estadio de fútbol del Parque del Este y en la división sub-10, los representantes de la Pionera de las Escuelas de fútbol del país, derrotaron 4-2 al buen conjunto de Halcones en tanto que en la categoría Sub-12, el conjunto de la Escuela Bauger, 1-0 a Punta Cana con un precioso gol de Diego Febles.

Al finalizar ambas finales, se llevó a cabo la ceremonia de premiación y clausura. En la división Sub-12 el portero menos vencido fue el titular de la Escuela Bauger, en tanto que el máximo goleador fue de Halcones mientras que en la división sub 10 los porteros de Punta Cana, y de la Escuela Bauger, Valeria fueron los menos goleados.

Los dos equipos de Garrincha F.C. ocuparon los terceros lugares en ambos certámenes en tanto que Halcones fue el sub campeonato en la división sub 12 y la Escuela Bauger campeón en tanto que en la categoría sub 12 Punta Cana fue segundo y la Escuela Bauger campeona.

Al término de la premiación, Jorge Rolando Bauger, creador, productor y anfitrión de Futbol Solo Futbol agradeció a todos los equipos participantes.

Los equipos que participaron en la festividad de Fútbol Solo Fútbol fueron San Isidro, La Meca del Futbol, Colegio de la Salle, Campascasio, Garrincha F.C. Punta Cana, Halcones y la Escuela Bauger.