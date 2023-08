Romelu Lukaku llega a la Roma cedido por el Chelsea

El internacional belga Romelu Lukaku es nuevo jugador de la AS Roma, procedente del Chelsea en calidad de cedido, según apareció publicado en la página web de la Liga italiana de fútbol el miércoles.

La forma de este préstamo no han sido precisadas y la AS Roma todavía no ha hecho oficial la cesión.

Según la prensa italiana, el Chelsea, su club desde 2021, que abonó 115 millones de euros (unos 124.6 millones de dólares) al Inter de Milán para ficharlo, recuperaría entre 5.8 y 7 millones de euros (6.3 y 7.6 millones de dólares) en la operación.

Las negociaciones entre el Chelsea y la Roma, llevadas a cabo directamente en Londres por el propietario y presidente estadounidense del club italiano Dan Friedkin, se han alargado especialmente por el salario, con el jugador aceptando finalmente una bajada de sueldo para ganar 7.5 millones de euros por año.

Lukaku, de 30 años, regresa a la Serie A, donde jugó la pasada temporada con los colores del Inter de Milán (43 partidos, 21 goles), club donde ya había jugado entre 2019 y 2021.

Su llegada a Roma, anunciada desde hace varios días, ha provocado una oleada de entusiasmo entre los aficionados del club 'giallorosso', que ven en la asociación del belga con Paulo Dybala una opción para pelear el Scudetto.

Incluso si el conjunto romano está necesitado de su talento, tras lograr tan sólo un punto en dos partidos y con la recepción del líder AC Milan prevista el viernes, habrá que esperar para el debut del belga, que se producirá probablemente tras la ventana de partidos internacionales de septiembre.

Su último partido se remonta a mediados de junio con Bélgica, y no participó en la pretemporada 2023-2024 con el Chelsea, después de que Mauricio Pochettino decidiera a su llegada no contar con el delantero.

Esta cesión pone fin a uno de los principales culebrones del 'mercato' en Italia.

Tras rechazar al Inter de Milán, equipo con el que disputó la final de Liga de Campeones 2023, Lukaku pareció acercarse a la Juventus de Turín, antes de aterrizar en Roma, su séptimo equipo desde sus inicios.