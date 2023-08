Sindicato de futbolistas solicita una sanción a Rubiales por beso a Hermoso

El sindicato de futbolistas que representa a la campeona mundial que recibió un beso sin permiso de parte del presidente de la federación española de fútbol exigió el miércoles que ese acto inapropiado no quede impune.

Jenni Hermoso, besada a la fuerza por el mandatario Luis Rubiales durante la ceremonia de premiación el domingo en Australia, declaró en un comunicado que la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y su agencia de representación “se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”.

FUTPRO exigió en el comunicado que se adopten “medidas ejemplares” por la conducta de Rubiales.

“Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, rezó el comunicado. “Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos”.

El sindicato añadió que “estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”.

Hermoso, una delantera de 33 años que fue una de las pilares de La Roja en el Mundial y que juega para el Pachuca de la liga de México, expresó su repudio al beso en un video que transmitió en las redes sociales durante el festejo en el vestuario tras la victoria 1-0 ante Inglaterra en la final.

Tras el revuelo que se desató, la federación divulgó un comunicado a nombre de Hermoso en el que la jugadora restó importancia al incidente. Poco después, el portal deportivo Relevo.com informó que las declaraciones distribuidas por la federación no fueron formuladas por la jugadora. La federación negó esa versión tras una consulta de The Associated Press.