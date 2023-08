El Barcelona empieza la defensa del título con pinchazo

El Barcelona comenzó la defensa de su título de la liga española con pinchazo ante el Getafe (0-0) en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido bronco, más que tenso, polémico hasta que acabó en el minuto 106 y con tres expulsados, el brasileño Raphinha y el técnico Xavi Hernández por el bando azulgrana y Jaime Mata en el cuadro madrileño.

Es el cuarto partido seguido en el feudo getafense en el que no gana el Barça. Ha perdido uno por 1-0 y ha cosechado tres empates sin goles. No marca a domicilio ante el Getafe desde septiembre de 2019, cuando venció por 0-2.

La intensidad, por momentos muy elevada, del equipo de José Bordalás cercenó la pretensión del Barcelona de acabar con esta racha, más cuando Raphinha fue expulsado antes del descanso por propinar un codazo al uruguayo Gastón Álvarez. Cayó en la trampa de la tensión el brasileño y lo pagó caro él y su equipo.

Aunque volvió el equilibrio numérico a los 57 minutos con la doble amarilla a Mata, el Barcelona no supo resolver el entramado y la incansable lucha de los pupilos de Bordalás. Xavi también emprendió el camino de los vestuarios antes del tramo final. Atacó el Barcelona, se defendió con todo el Getafe, para el que el punto sabe mucho mejor que para los vigentes campeones, que para empezar quedan a dos puntos de su gran rival, el Real Madrid, que ganó el sábado en San Mamés al Athletic por 0-2.

Un gol del hispano-brasileño Willian Jose en la prolongación proporcionó al Betis una victoria en La Cerámica ante el Villarreal (1-2) en un partido de "seis puntos", como lo calificó su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, a la vista de que son dos equipos llamados a luchar por las plazas continentales.

El delantero de Porto Calvo apenas gozó de la titularidad la pasada temporada. En esta primera jornada también comenzó en el banquillo. Pero no desfallece. Suplió a Borja Iglesias en el descanso y se reivindicó con su postrero remate de cabeza tras un perfecto centro del senegalés Youssouf Sabaly.

Fue el colofón a un partido muy intenso que abrió Ayoze Pérez con su gol a los veinte minutos para adelantar al Betis y que equilibró el Villarreal con una diana, también de cabeza, el central Jorge Cuenca (m.61).

Trató el conjunto de Quique Setién de meter presión y hacerse con la victoria, tuvo alguna ocasión clara, pero no las aprovechó. Al final lo pagó con la mala colocación del equipo en la jugada del tanto de Willian Jose.

El retorno de Rafa Benítez a la liga española más de siete años y medio fue frustrante. Su llegada al Celta había ilusionado a la afición del conjunto gallego, que se dio de bruces con la cruda realidad y con un sobrio y eficaz Osasuna, que se llevó el triunfo de Balaídos (0-2).

Rubén García, en el primer periodo (m.24), y Moi Gómez (m.74), en el segundo, impulsaron al EurOsasuna en un inicio esperanzador de campaña para el bloque de Jagoba Arrasate, que encara el play off de la Liga Conferencia con magníficas vibraciones.

No estuvo nada fino el Celta. No encontró el camino ante un Osasuna bien armado y muy solvente. Benítez sabe que es solo el inicio y que Osasuna hizo valer "la compenetración" que su equipo aún no tiene.

La primera jornada se cerrará este lunes con los encuentros entre el Cádiz y el Alavés y el Atlético de Madrid, el otro gran aspirante al título, y el Granada.