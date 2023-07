Atlántico FC y Atlético Pantoja este domingo en la Liguilla

El sensacional equipo de Atlántico FC tendrá como rival al Club Atlético Pantoja este próximo domingo 30 de julio con la encomienda de conseguir los tres puntos y mantenerse entre los punteros de la liguilla.

Atlántico, que es patrocinado por The Greek Resort Punta Cana, The Signmaster, Gemca Constructora y Banca Fior, viene de registrar un gran triunfo en su anterior choque 1-2 frente a O&M y no ha registrado derrotas en sus dos primeros desafíos de esta etapa clasificatoria y se mantiene en la segunda posición de la tabla con 4 puntos. Sumando los 3 puntos de este domingo empataron con Cibao en la cima, que ganó 3-0 a Moca este viernes.

Mientras que su rival capitalino no ha podido sumar ninguna victoria en tres presentaciones y se ubica en la última posición.

La interrogante para Pantoja será ver como su defensa, que ha permitido 7 goles en 3 juegos, pueden detener la fluidez ofensiva de la Máquina Azul, que fueron terceros en goles anotados en la regular y tienen 4 dianas en en dos choques de la Liguilla..

El partido será transmitido por CDN Deportes en TV y por el canal de youtube de la LDF.