El Manchester City deja atrás millones de dólares gastados y muchas lágrimas derramadas

Miles de millones de dólares y muchas lágrimas se habían invertido en busca de llevar al Manchester City al pináculo del fútbol europeo.

La misión se cumplió en el Estadio Ataturk Olimpiyat de Estambul el sábado, cuando el club respaldado por las riquezas de Abu Dhabi conquistó la Liga de Campeones por primera vez en la historia.

Y quizás con ello, ha abierto una nueva era de dominio sobre la competición.

“Estaba escrito en las estrellas. Nos pertenece ahora”, dijo el técnico Pep Guardiola, con lágrimas en los ojos y en medio de un mar de camisetas azules.

En esta ocasión, el llanto fue de alegría.

Manchester City derrotó 1-0 al Inter de Milán en el Estadio Ataturk Olimpiyat de Estambul.

Rodri anotó a los 68 minutos para encaminar a los campeones de la Liga Premier y de la Copa FA a completar el triplete de trofeos esta temporada.

“Hemos hecho historia hoy”, dijo el capitán del City, Ilkay Gundogan. “Sabíamos que todos hablaban del triplete. La presión estaba ahí, pero este equipo fue construido para soportarla de la mejor manera posible”.

Aunque es la primera ocasión que el City gana la principal competencia de clubes del fútbol europeo, es la tercera vez que Pep Guardiola levanta el trofeo como entrenador. Y aunque no tuvo participación en el partido, Julián Álvarez completó un año futbolístico brillante, con esa tercia de títulos del City y la Copa del Mundo que conquistó con Argentina en diciembre.

Guardiola dijo en broma: “Ahora estoy a sólo 13 Ligas de Campeones” de alcanzar al Real Madrid.

“Si se duermen un poco los podemos alcanzar”, añadió. “Pero no quiero desaparecer después de una Liga de Campeones, así que vamos a trabajar más duro la próxima temporada para estar ahí. Hay equipos que ganan la Liga de Campeones y después de una o dos temporadas desaparecen. Esto es lo que debemos evitar. Quienes me conocen saben que eso no va a pasar”.

La victoria reforzará los argumentos de quienes piensan que Guardiola es el mejor estratega de la historia. Y le quita un peso de encima al entrenador.

“Tengo que admitir que tener este trofeo es un gran alivio para el club, para la institución, para todos”, reconoció. “Porque ahora, finalmente, no me preguntarán si el equipo va a ganar la ‘Champions’ o no”.

El triunfo puso fin a una larga espera por parte del entrenador español, quien no era campeón Europa desde 2011, la ultima vez que se coronó con el Barcelona.

Obtuvo su 30mo trofeo relevante como entrenador. Y completó un triplete por segunda ocasión, emulando la hazaña del 2009 con el Barça.

El City se impuso a pesar de perder por lesión al mediocampista Kevin De Bruyne en la primera mitad.

El triunfo significa que el club finalmente consigue su objetivo de ascender a la cima del fútbol europeo, 15 años después de que la familia gobernante de Abu Dhabi transformó al equipo en uno de los más ricos del mundo.

El propietario, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, estuvo presente para ver la coronación de su equipo. Fue apenas la segunda ocasión que ha acudido a un estadio para ver al club en 15 años.

Romelu Lukaku tuvo la oportunidad de empatar el marcador en los minutos finales, pero su cabezazo salió directamente hacia el guardameta Ederson a menos de cuatro metros de distancia.

El gol del City llegó cuando Rodrigo retomó el rebote al disparo de Bernardo Silva y sacó un tiro entre varios defensores en el área.

El City respiró aliviado y el español corrió a festejar con los aficionados del City, arrodillándose ante ellos.

El Inter estuvo cerca de empatar unos minutos después, pero el disparo de Federico Dimarco a quemarropa se estrelló en el travesaño. Parecía recuperar el rebote, pero su disparo se impactó en la espalda de Lukaku.

Durante días se percibió que el City era amplio favorito. Pero la final se resolvió por la mínima diferencia. Y si Lukaku hubiera sido más certero en esos momentos definitivos, Inter pudo haber llevado el encuentro al menos a la prórroga.

Cuando sonó el silbatazo final, fue el City el que festejó. Europa estaba conquistada, tras una misión que comenzó hace 15 años.