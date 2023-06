Manchester vs Inter: La Final de la Champions que será vista por más de 450 millones de personas

El Manchester City se enfrenta al Inter de Milán en el partido más importante del fútbol europeo de clubes. El equipo de Pep Guardiola ya ganó el título de la Premier League y la FA Cup esta temporada y aspira a ganar la Champions League por primera vez en la historia del club.

“Es absolutamente un sueño”, dijo el administrador de la ciudad. “Para lograr las cosas siempre hay que tener la justa proporción de obsesión y deseo. Es una palabra positiva para el deseo y la voluntad de ganarlo. Por supuesto, es un sueño para nosotros”.

Inter es el desvalido, pero tiene una historia más ilustre en Europa que el City, habiendo ganado el trofeo tres veces anteriormente.

Está en su primera final desde que ganó la competencia en 2010 con José Mourinho.

“Sabemos que el Manchester City es ahora probablemente el mejor equipo del mundo”, dijo el entrenador del Inter, Simone Inzaghi.

“Lo han demostrado porque han sido derrotados muy pocas veces. También somos conscientes de nuestra campaña en la Champions League. Estamos orgullosos de lo que hicimos y haremos todo lo posible para jugar la final”.

El City emulará la hazaña del Manchester United de 1999 si gana los tres trofeos más grandes en una temporada.

450 millones de televidentes en todo el mundo

Se espera que una audiencia global de 450 millones de espectadores vea al menos una parte de la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Inter de Milán el sábado, estimó la UEFA.

Se espera una audiencia promedio minuto a minuto en vivo, un estándar de oro en la industria de la transmisión, de alrededor de 150 millones para el juego en Estambul que se transmite en más de 200 territorios en todo el mundo, dijo la UEFA.

Incluye espectadores de TV en el hogar verificados y estimados, fanáticos que transmiten el juego y aquellos que miran en bares, restaurantes y parques de fanáticos.

Esa cifra de 150 millones es inferior al récord de la Liga de Campeones de 184 millones de audiencia promedio establecido en la final de 2014, cuando el Real Madrid venció a su rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, por 4-1 en la prórroga.

El índice de audiencia más bajo en 2023 refleja cambios en los hábitos de visualización y la ausencia del Real Madrid, que tiene una base de fanáticos global establecida desde hace mucho tiempo.

El duelo

Mientras Erling Haaland siente el peso de las expectativas antes de la final de la Liga de Campeones, Lautaro Martínez apunta a completar un doblete espectacular, seis meses después de ganar la Copa del Mundo con Argentina.

Son los jugadores que podrían marcar la diferencia cuando el Manchester City se enfrente al Inter de Milán en el estadio Ataturk Olimpiyat de Estambul.

“Por supuesto que siento presión”, dijo Haaland, el prolífico delantero del City. “Mentiría si dijera que no. Tú mismo lo dices y es verdad: ellos (City) ganaron la Premier League sin mí, ganaron todos los trofeos sin mí. Así que estoy aquí para tratar de hacer algo que el club nunca ha hecho antes y lo haré lo mejor que pueda”.

La admisión franca de Haaland es una medida de lo que está en juego en el partido más importante del fútbol europeo de clubes.

Pareció tener hielo en las venas en su primera temporada en el City, en la que marcó 52 goles, ganó dos trofeos y ahora está a punto de llevar al club a su primer título de la Liga de Campeones.

Sin embargo, la perspectiva de conquistar Europa ha estado jugando en su mente a medida que se acerca la final.

Puede que Martínez no sea tan célebre como Haaland, pero es una de las pocas estrellas del Inter en un equipo que cuenta con varios jugadores veteranos y es un finalista poco probable.

El club italiano está en su primera final desde que ganó la competencia en 2010 bajo la dirección de José Mourinho, habiendo hecho poco en la Liga de Campeones en los años intermedios.

En Martínez tiene a un jugador que levantó el premio más grande del fútbol cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar en diciembre.

“Creo que estas son las dos grandes finales que puede jugar un futbolista. Lo único que cambia es la camiseta”, dijo el viernes. “Sabes que has llegado hasta el final gracias a todo el trabajo que has hecho y lo duro que has trabajado durante todo el año. Si realmente quieres lograr ese objetivo, debes estar preparado para dar el último paso”.

Si el Inter altera las probabilidades y gana la Liga de Campeones, Martínez emularía a otro delantero argentino, Diego Militao, que formó parte de ese equipo desde 2010.

“Sí siento responsabilidad. Llevo cinco años en el Inter. Estamos todos listos para la final”, agregó. “Tienes que tener la voluntad de ganar y levantar ese trofeo. Hemos traído ese espíritu que ha estado faltando por un tiempo. Tenemos la oportunidad de ganar un trofeo que falta desde hace varios años”.

Haaland representa la mayor amenaza para el Inter tras consolidarse como probablemente el delantero más letal del mundo esta temporada.

Sus 36 goles en la Premier League han establecido un nuevo punto de referencia en la primera división de Inglaterra.

Se convirtió en el jugador más joven y rápido en alcanzar los 30 goles en la Liga de Campeones e igualó la hazaña de Lionel Messi y Luiz Adriano de anotar cinco veces en un partido de la competencia.